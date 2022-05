Ku është vendi më i mirë për të ruajtur LIMON në mënyrë që ta mbani atë të freskët për sa më gjatë të jetë e mundur

Pothuajse gjithmonë kemi limonë në shtëpi, veçanërisht nëse shijoni rregullisht limonadë të freskët, por ku është vendi më i mirë për të mbajtur limonët? A e dini se çfarë të bëni kur receta kërkon lëngun e gjysmë limoni apo vetëm lëvozhgën? Mbetjet duhet të lihen në frigorifer apo diku tjetër?

A është frigoriferi zgjidhja më e mirë për të mbajtur limonët?

Siç është rasti me shumicën e frutave, Anina von Haeften, bashkëthemeluese e kompanisë së shpërndarjes së ushqimit Farm to the People, rekomandon ruajtjen e limonëve në frigorifer. “Mund t’i mbani në banak të kuzhinës, por nuk do të zgjasin aq shumë dhe do të fillojnë të thahen,” thotë ai, duke shtuar: “Do të qëndrojnë në banak të kuzhinës për rreth një javë dhe në frigorifer. deri në një muaj.

Kur i mbani limonët në frigorifer, von Haeften rekomandon ruajtjen e tyre në një enë hermetike për t’i ndihmuar të qëndrojnë më të lëngshëm dhe të ruajnë lagështinë më gjatë. Mirëpo, nëse rastësisht keni limonë të papjekur (të gjelbër), atëherë rekomandohet t’i vendosni në banak derisa të zverdhen dhe më pas t’i vendosni në frigorifer në sirtar për fruta dhe perime të freskëta, shkruan albeu.com.

Mbajtja e limonëve në frigorifer jo vetëm që zgjat jetëgjatësinë e tyre, por edhe ruan strukturën e butë të lëvozhgës dhe ruan shijen e tyre të freskët. Medi Rotman, kreu i qëndrueshmërisë në Foods, thotë: ‘Kur limonët janë më të freskët, ata janë më të ëmbël dhe më pak të thartë se kur fillojnë të thahen, gjë që ndodh më shpejt në temperaturën e dhomës.

Limonët e mbetur

Kur bëhet fjalë për lëvozhgën, Rothman këshillon që nuk duhet ta hidhni kurrë lëvozhgën e limonit pa e grirë më parë. “Lëvorja e limonit është kaq e gjithanshme në gatim dhe pjekje, saqë është turp ta hidhni. Edhe nëse nuk ju nevojitet menjëherë, vendoseni në një enë të mbyllur në frigorifer dhe shkrini kur të keni nevojë.

Nëse përdorni vetëm gjysmë limoni, Rotman rekomandon mbulimin e skajit të prerë me mbështjellës plastik ose vendosjen e tij në një enë të mbyllur, duke u kujdesur që ta përdorni brenda disa ditësh përpara se të thahet. Për të ruajtur mbetjet e lëngut të limonit, ekspertët rekomandojnë ruajtjen e tij në një enë të mbyllur në frigorifer ku do të ruajë shijen e tij për disa ditë. Pas kësaj, është mirë të përdorni lëng limoni për gatim ose pjekje ose të ngrini pjesën tjetër duke e hedhur në tabaka me kuba akulli. /albeu.com/