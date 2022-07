Kontrolloni veten dhe partnerin, këto 3 shenja horoskopi do t’i japin fund lidhjes në Korrik

Muaji i ri që ka hyrë sipas yjeve do të ketë disa sfida dhe disa shenja të Horoskopit do ta kenë të vështirë dhe do të përballen me pengesa kryesisht në jetën e tyre personale.

Në veçanti, muaji i dytë i verës do të sjellë fat dhe favor për disa shenja, ndërsa të tjerëve do të sjellë ndryshime rrënjësore dhe mbyllje të një kapitulli. Kështu që ndarja është afër dhe është mirë që të jeni disi të përgatitur për të pranuar këtë ndryshim dhe për të ecur përpara.

Por cilat janë shenjat e Horoskopit që sipas yjeve do të qëndrojnë beqarë dhe do ta nisin jetën nga e para? Lexo!

Akrepi

Kohët e fundit nuk ka qenë e lehtë për ju dhe tani duket se do të keni pak më shumë telashe! Jeni në një lidhje prej shumë vitesh dhe ndërkohë që e doni partnerin, nuk jeni më të lumtur sepse nuk po arrini atë që dëshironi. Keni bërë mjaft lëshime dhe kompromise, por tani mendoni se nuk po shkon më. Presioni dhe inati që ndjeni është i madh dhe po kërkoni një rrugëdalje dhe një zgjidhje për të lehtësuar veten. Pra, ndoshta tani është koha më e mirë për të marrë vendimin e madh për t’u divorcuar dhe për të filluar jetën tuaj nga e para.

Bricjapi

Emocionet tuaja nuk janë në maksimumin e tyre dhe ju jeni bërë më vendimtare se kurrë! Ju nuk keni frikë dhe dëshironi vetëm më të mirën për ju. Ti mendon se është tani ose kurrë dhe krejt papritur do të largohesh nga një lidhje vitesh që nuk të mbush më dhe do të lundrosh në vende të tjera, të panjohura por aq simpatike sa mezi pret të njohësh gjithçka dhe gjithçka! Pra, pjesa tjetër e verës mund t’ju gjejë vetëm, por kjo nuk është domosdoshmërisht një gjë e keqe. Humori juaj do jetë shumë i mirë dhe do bëni gjëra të reja që do ju mbushin.

Ujori

Ju e doni dhe kujdeseni për partnerin tuaj, por tashmë e dini shumë mirë që kjo marrëdhënie nuk është e shëndetshme. Jeta juaj e përditshme është bllokuar dhe nuk keni më humor të bëni asgjë për të rregulluar situatën. Tashmë ke shkuar larg, thjesht nuk ke guxuar ende ta shprehesh! Jini të sinqertë me partnerin tuaj. Flisni me të sepse ndoshta ai mendon njësoj si ju./albeu.com/