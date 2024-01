Konsumoni rregullisht kivi, fruti me përfitimet e jashtëzakonshme shëndetësore

Edhe pse ato janë kultivuar në Zelandën e Re, ato në fakt kanë origjinën në Kinën Lindore. Me përmbajtje të lartë të vitaminës C, A dhe E, kivi është pjesë e familjes së manaferrave, supozohet se ka përfitime të jashtëzakonshme shëndetësore, prandaj është pjesë e shumë smoothie-ve dhe vakteve ushqyese. Por, a e dini se është gjithashtu e mahnitshme për lëkurën tuaj? Përveç vitaminave, kivi është gjithashtu i pasur me acide yndyrore omega-3.

Këtu janë përfitimet e shumta të frutave të kivit për lëkurën, pse dhe si duhet ta përfshini këtë superfrut në dietën tuaj, si dhe në rutinën tuaj.

Lëkura e thatë shpesh çon në mpirje dhe mungesë shkëlqimi. Vitamina E dhe antioksidantët e pranishëm në kivi ndihmojnë në hidratimin e fytyrës tuaj në mënyrë natyrale. Acidet yndyrore omega-3 ndihmojnë në bërjen e lëkurës të butë dhe e mbajnë atë të duket e shëndetshme. Ky është një nga përfitimet më të mëdha të frutave të kivit për fytyrën.

Kivit përmbajnë lëndë ushqyese që ndihmojnë në balancimin e prodhimit të gjëndrave dhjamore! Ndihmon në kontrollin e sasisë së vajit që prodhon lëkura juaj, duke e mbajtur kështu atë shkëlqimin e panevojshëm larg. Pra, nëse keni lëkurë super të yndyrshme, mund të korrni vërtet përfitimet e kivit në rutinën tuaj të kujdesit të lëkurës. Aknet janë një shqetësim i madh nga i cili vuajnë shumë njerëz të moshave të ndryshme. Një nga përfitimet kryesore të frutave të kivit për lëkurën është se ndihmon në trajtimin e njollave dhe akneve, falë vetive antibakteriale dhe antimikrobike të kivit. Meqenëse ato gjithashtu kanë aftësinë për të kontrolluar prodhimin e vajit, kivi parandalon gjithashtu shpërthimet e ardhshme.

Kivi stimulon nivelet tuaja të kolagjenit dhe elastinës. Falë përmbajtjes së rëndë të vitaminës C dhe E, ajo tenton të luftojë shenjat e parakohshme të plakjes dhe gjithashtu parandalon dëmtimin e prodhimit tuaj natyral të kolagjenit. Pra, thoni mirupafshim linjave të holla dhe rrudhave me këtë superfrut.