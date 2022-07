Konsumoni çdo ditë kos? Studimi tregon 4 përfitimet që ka trupi

Nëse do të kishte një ushqim që mund ta hani pa problem, ai është kosi. Lugë e thjeshtë, me mjaltë, me fruta të freskëta ose arra, janë më të lehta në përzierje. Më poshtë do të gjeni të paktën 4 arsye, për ta konsumuar atë çdo ditë:

Ju merrni të gjithë kalciumin që ju nevojitet me kos. Ju mund të jeni rritur dhe nuk keni nevojë për kalciumin që merrni nga qumështi, por ai mbetet thelbësor për trupin tuaj.

Nëse shmangni qumështin sepse jeni intolerant ose vegan, mund të keni mungesë kalciumi. Nëse mundeni, sigurohuni që të hani një kos në ditë në mënyrë që të mos keni nevojë të merrni një shtesë.

Ju jeni në një humor më të mirë. Mikrobioma e zorrëve informon trurin se është i qetë vetëm kur ndjen ekuilibrin. Kur ka atë që i nevojitet, trupi nuk ndihet i kërcënuar. Hulumtimet kanë treguar gjithashtu se ngrënia e kosit dy herë në ditë forcon zonat e trurit të lidhura me emocionet. Çfarë str esi?

Hani kos dhe kockat tuaja do t’ju falënderojnë. Gratë në veçanti janë më të prirura për humbjen e kockave. Për fat të mirë, një filxhan kos çdo natë është i mjaftueshëm për t’i mbrojtur ata duke marrë njëkohësisht kalcium, proteina, kalium, fosfor dhe vitaminë D. Hani çdo ditë dhe zvogëloni shanset për osteoporozë.