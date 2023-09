Konsiderohet si “vrasësi i heshtur’, si të mbani nën kontroll presionin e lartë të gjakut

Sipas udhëzimeve të përbashkëta të Shoqatës Amerikane të Zemrës dhe Kolegjit Amerikan të Kardiologjisë për presionin e lartë të gjakut , hipertensioni i fazës 1 përkufizohet si presion me një vlerë sistolike, midis 130-139 mmHg ose me një vlerë diastolike midis 80-89 mmHg.

Kur vlerat i kalojnë respektivisht 180 dhe 120, atëherë situata është urgjente dhe është e nevojshme vizita te mjeku.

Por, pavarësisht problemeve, ka mënyra natyrale për të menaxhuar presionin e lartë të gjakut dhe për të shmangur nivelet e rrezikshme të kësaj sëmundjeje.

Kufizoni kripën

Në vitin 2021, Organizata Botërore e Shëndetësisë lëshoi ​​udhëzime të përditësuara për kufizimin e natriumit në ushqime. Natriumi, së bashku me magnezin dhe kaliumin, vepron si elektrolit dhe ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut.

Megjithatë, është edhe një nga fajtorët kryesorë për rritjen e presionit të gjakut dhe rrezikun kardiovaskular, kur konsumohet me tepricë, duke shkaktuar një çrregullim të ekuilibrit. Prandaj, kripa ka nevojë për moderim dhe vëmendje të veçantë në ato raste kur e teprojmë pa e kuptuar.

Rritja e kaliumi

Ndryshe nga kripa, marrja e ulët e kaliumit funksionon negativisht për të ruajtur presionin e gjakut, pasi është i përfshirë edhe në rregullimin e presionit të gjakut.

Hani banane, patate, spinaq, thjerrëza , fasule, avokado, shalqi dhe ushqime të tjera të pasura me kalium, dhe kështu vendosni një “frenim” në efektin rëndues të natriumit.

Në fakt, ju mund të gjeni sasi të mëdha kaliumi në zëvendësuesit e kripës, konsumi i të cilit është lidhur me një shans 14% më të ulët për goditje në tru dhe përfitime të tjera të rëndësishme.

Rrisni përdorimin e magnezit

Magnezi vepron si rregullator i metaleve të mësipërm dhe sipas studimeve, vepron në mënyrë efektive kundër hipertensionit duke rritur vazodilatimin. Ushqimet e pasura me magnez përfshijnë perimet me gjethe të errëta, avokado dhe çokollatë të zezë.

Këshillë e dobishme : Perimet me gjethe me ngjyrë të errët dhe me bollëk magnezi nuk kanë nevojë për ekzagjerim në gatim, pasi temperatura e lartë shkatërron klorofilin e tyre, përbërësi kryesor i së cilës është magnezi.

Ulni stresin

Jeta e përditshme është plot me ngjarje stresuese dhe këto rritje të vogla të stresit mund të ndikojnë negativisht në presionin e gjakut. Zakonisht, me largimin e stresit të përkohshëm, rrahjet e zemrës dhe presioni i gjakut kthehen në normale.

E njëjta gjë nuk ndodh me stresin kronik, i cili mund të çojë në probleme të mëdha shëndetësore si hipertensioni, sëmundjet e zemrës dhe goditjet në tru, ndërsa zakone të tilla si dieta e dobët, pirja e duhanit dhe konsumimi i alkoolit veprojnë si faktorë rëndues.