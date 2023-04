Këto zakone do ju shpëtojnë dhëmbët

Jo të gjithë e kuptojnë se sa rol të madh luan goja në ruajtjen e shëndetit tuaj të përgjithshëm, pasi është në gjendje t’ju njoftojë për çështje të mundshme.

Kjo për shkak se goja është e lidhur me traktin respirator dhe tretës, që do të thotë se shumë mikrobe mund të hyjnë përmes gojës tuaj dhe të transferohen në pjesën tjetër të trupit tuaj. Kjo është arsyeja pse është kaq e rëndësishme të mbani gojën tuaj të pastër gjatë gjithë ditës dhe gjithashtu t’i kushtoni vëmendje gjërave të vogla.

Mos i pastroni dhëmbët shumë fort

Mishrat e çdo personi duhet të jenë rozë dhe të fortë nëse janë në gjendje 100% të shëndetshme. Megjithatë, disa njerëz përjetojnë mishra të fryrë që shpesh rrjedhin gjak ose, akoma më keq, fillojnë të tërhiqen. Nëse mishrat e dhëmbëve po tërhiqen, do të mund ta vëreni, pasi dhëmbët tuaj do të duken më të gjatë se zakonisht.

Një arsye kryesore për këtë mund të jetë fakti që po i pastroni shumë fort dhe me një furçë dhëmbësh të fortë. Rekomandimi i dentistëve është që njerëzit të lajnë dhëmbët me një furçë dhëmbësh të butë në lëvizje rrethore.

Mos harroni të lani gjuhën

Kapërcimi i larjes së gjuhës mund të nënkuptojë se të gjitha bakteret që mblidhen në të do të kenë mundësinë të shumohen. Në këtë rast, mund të filloni të përjetoni erën e keqe të gojës, paaftësinë për të shijuar ushqimet, sëmundjet e mishrave të dhëmbëve dhe madje edhe infeksione. Kjo është arsyeja pse është jetike të filloni të përdorni një furçë për pastrimin e gjuhës, pasi është shumë më e përshtatshëm për gjuhën tuaj sesa një furçë dhëmbësh e zakonshme.

Nëse përdorni një furçë dhëmbësh, fillimisht duhet të shpëlani gojën me ujë të ngrohtë. Filloni nga pjesa e pasme e gjuhës dhe tregohuni shumë të butë, duke u kujdesur që të mos prekni mishrat ose dhëmbët. Pasi të keni mbaruar, duhet të shpëlani edhe një herë për të hequr qafe çdo bakter.

Pastroni dhëmbët çdo vit

Një problem shtesë që mund të krijojë higjiena e dobët dentare është çngjyrosje e dhëmbëve tuaj. Nëse nuk i lani ata aq shpesh sa është e nevojshme, bakteret, acidet dhe pllakat do të krijohen më lehtë dhe do të gjejnë një shtëpi në gojën tuaj. Është pllaka dhe guri që krijojnë atë shtresë të verdhë në pjesën e jashtme të dhëmbëve tuaj, duke i bërë ata të pakëndshëm për t’u pare, shkruan Bright Side.

Pra, përveç larjes së dhëmbëve dy herë në ditë, duhet të vizitoni dentistin tuaj një herë në vit për një kontroll dhe gjithashtu një pastrim. Gjatë këtij procesi, dentisti do të jetë në gjendje të heqë gurët dhe pllakat nga ato zona të vështira për t’u arritur. Ata gjithashtu do t’i pastrojnë dhëmbët tuaj me fill me mjetet e tyre speciale dhe më pas do t’i lustrojnë. Ky hap i fundit do t’i bëjë dhëmbët tuaj të shkëlqejnë përsëri dhe do të heqë qafe atë nuancë të verdhë.