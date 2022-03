Këto ushqime jua zgjasin jetën me 10 vjet, pohojnë shkencëtarët

Hedhja e mishit të kuq dhe produkteve të mishit në favor të më shumë bishtajore, drithëra dhe arra mund të zgjasë jetëgjatësinë me më shumë se një dekadë, sipas një studimi të ri.

Një ekip studiuesish krahasuan “dietën tipike perëndimore” me “dietën optimale” dhe zbuluan se kalimi në një dietë plot me bishtajore, arra dhe drithëra mund të zgjasë jetën e grave me 10.7 vjet dhe burrave me 13 vjet, shkruan Independent . .

Studimi, i botuar në revistën PLOS Medicine, shqyrtoi jetëgjatësinë e të rriturve në Shtetet e Bashkuara dhe rezultatet treguan se ndryshimet më të shëndetshme në dietë më herët në jetë mund të zgjasin jetëgjatësinë.

“Dieta tipike perëndimore” e konsumuar nga një amerikan mesatar nuk përmban pothuajse asnjë bishtajore, shumë pak fruta dhe perime dhe shumë produkte qumështi dhe pije me sheqer.

Studiuesit nga Universiteti i Bergenit në Norvegji zbuluan se konsumimi i më shumë bishtajoreve çoi në jetëgjatësinë më të gjatë, duke shtuar rreth 2.3 vjet jetëgjatësi për burrat dhe gratë së bashku. Konsumi i më shumë drithërave të plota çoi në 2.2 vjet shtesë, ndërsa konsumi i më shumë arra shtoi pak më pak se dy vjet shtesë.

Një grua në të njëzetat mund të zgjasë jetën e saj me më shumë se 10 vjet, ndërsa një burrë në të njëzetat mund ta zgjasë jetën e tij me 13 vjet. Një ndryshim në dietë më vonë në jetë mund të rezultojë në jetëgjatësi dukshëm më të gjatë, ka treguar hulumtimi, edhe për njerëzit në të 80-at e tyre.

Mjekët kanë zbuluar kohën e mëngjesit që do t’ju zgjasë jetën

Burrat dhe gratë në të 60-at do të zgjasin jetën me 8,4 vjet nëse zëvendësojnë mishin e kuq dhe produktet e mishit me një dietë më të shëndetshme të pasur me bishtajore, drithëra dhe arra, ndërsa njerëzit në të 80-at zakonet e tyre më të shëndetshme mund ta zgjasin jetën me 3, 4 vjet.

Megjithatë, studimi vuri në dukje ndryshime të rëndësishme individuale në dietë, që do të thotë se përfitimet e dietës ndryshonin nga personi në person, në varësi të dietës ekzistuese, moshës dhe faktorëve të stilit të jetesës.

“Të kuptuarit e potencialit relativ shëndetësor të grupeve të ndryshme ushqimore mund t’u mundësojë njerëzve të arrijnë përfitime të rëndësishme shëndetësore,” shkruajnë autorët e studimit.