Këto 2 shenja Horoskopi do të “mbulohen” nga paratë në nëntor

Shenjat më të suksesshme të horoskopit në sektorin financiar do të jenë ato në të cilat ndikimi i Mërkurit është i fortë dhe ndikimi i Marsit është i dobët.

Demi

Marsi do ndikojë negativisht në motivimin tuaj për të qenë aktiv në sektorin financiar. Ky planet do t’ju inkurajojë të jeni kursimtarë, por Venusi do ta kompensojë lehtësisht negativitetin e Marsit në gjysmën e parë të muajit.

Pra, deri më 16 nëntor do t’ju duhet të punoni me kujdes dhe me përgjegjësi maksimale. Kjo do t’ju ndihmojë të mbani dhe rrisni të ardhurat tuaja. Pas datës 16 nëntor është e rëndësishme të tregoni aftësitë dhe cilësitë tuaja më të mira. Gjysma e dytë e muajit do të jetë veçanërisht e favorshme për ju pasi Mërkuri do të zëvendësojë menjëherë Venusin e dobësuar. Kjo do të thotë se kjo periudhë do të jetë ideale për drejtimin dhe fillimin e një biznesi.

Shumica e marrëveshjeve tregtare do të zbatohen me sukses dhe kjo do t’ju ndihmojë të arrini sukses të madh në të ardhmen e afërt.

Bricjapi

Në fillim të muajit ka të ngjarë të hasni vështirësi pasi planeti juaj Mars do të jetë retrogradë gjatë kësaj kohe. Megjithatë, Venusi do t’ju ndihmojë të shpëtoni nga humbjet e mundshme dhe në gjysmën e dytë të muajit do të shfaqet Mërkuri, i cili do të ndikojë mjaft pozitivisht.

Me fjalë të tjera, në nëntor mund të prisni ndryshime pozitive dhe progres, por në përgjithësi periudha do të jetë mjaft e favorshme për të fituar pasuri.

Do të jeni në gjendje të gjeni një rrugëdalje nga situatat e vështira dhe të arrini atë që ëndërroni në jetë, veçanërisht nëse ju është dashur të punoni shumë muajin e kaluar.