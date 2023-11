Këto qytete do ju paguanin mijëra euro për të jetuar atje (FOTO)

Filloni një jetë të re jashtë vendit dhe pagohuni për ta bërë atë falë këtyre skemave. Në të gjithë Europën, qytetet me popullsi në pakësim kanë dalë me një zgjidhje radikale për të joshur banorët e rinj duke ofruar stimuj bujarë në para.

Shumë zona rurale po përballen me plakjen e popullsisë pasi të rinjtë lëvizin në qytete ose zgjedhin të mos kenë fëmijë. Për ta luftuar këtë, disa qeveri vendore po inkurajojnë të huajt që të strehohen me grante për zhvendosje dhe pagesa në para. Nga Spanja në Itali, këtu janë të gjitha vendet në Eiuropë që do t’ju paguajnë për t’u zhvendosur atje.

Albinen, Zvicër

Albinen në Alpet zvicerane është shtëpia e më pak se 250 banorëve. Për të shtuar popullsinë e saj, komuna e vogël po ofron t’i paguajë familjeve mbi 50,000 euro për të lëvizur atje. I vendosur në një shpat mali në kantonin e Valais, fshati piktoresk është pak më shumë se një orë me makinë nga vendpushimi i skive celeb Verbier. Të rriturit nën 45 vjeç do të marrin 25,000 franga zvicerane (25,300 €) për të kaluar atje, plus 10,000 franga zvicerane (10,120 €) për fëmijë. Skema është e hapur vetëm për shtetasit zviceranë ose të huajt e kualifikuar që kanë jetuar në Zvicër për një kohë të mjaftueshme për të marrë një leje qëndrimi C. Aplikantëve u kërkohet gjithashtu të jetojnë në një shtëpi me vlerë të paktën 200,000 franga zvicerane (202,310 €) dhe duhet të angazhohen për të jetuar në Albinen për 10 vjet. Këshilli lokal thotë se ata marrin deri në 100 kërkesa në ditë, kështu që përgatituni të jeni të durueshëm nëse po mendoni të bëni një aplikim.

Ponga, Spanjë

Ponga, një qytet dhe komunë me 600 banorë në veriperëndim të Spanjës, do t’u paguajë britanikëve 2,600 £ (2,971 €) secili për t’u zhvendosur atje. 2600 £ të tjera do të jepen për çdo fëmijë të lindur atje. Me një rezervë biosfere të caktuar nga UNESCO në zemër të maleve Cantabrian në pragun e saj, qyteti është një strehë për alpinistët. Është gjithashtu vetëm një orë me makinë nga bregu. Për të përfituar nga oferta, britanikët duhet të angazhohen të jetojnë në Ponga për të paktën pesë vjet.

Rubia, Spanjë

Fshati spanjoll Rubia në Galicia do të paguajë të huajt deri në 150 euro në muaj për të jetuar atje. Skema synon familjet me shpresën për të rritur numrin e nxënësve në shkollat lokale. Rubia ndodhet në veriperëndim të Spanjës, 2.5 orë me makinë në lindje të Santiago de Compostela.

Kalabria, Itali

Në Kalabri, rajoni jugperëndimor i Italisë, zhvendosja në një fshat me 2,000 banorë ose më pak, do t’ju fitojë deri në 28,000 €. Nisma shpreson të luftojë shpopullimin. Të interesuarit për të aplikuar duhet të jenë 40 vjeç e poshtë dhe të lëvizin në rajon brenda 90 ditëve nga pranimi i aplikimit të tyre. Ata gjithashtu duhet të hapin një biznes ose të gjejnë punë në një sektor që ka nevojë për më shumë punëtorë. Këtu përfshihen restorantet, hotelet dhe dyqanet.

Presicce-Acquarica, Itali

Presicce-Acquarica në rajonin jugor italian të Pulias do të paguajë banorët e rinj deri në 30,000 euro për t’u zhvendosur atje. Komuna përbëhet nga dy qytete – Presicce dhe Acquarica del Capo – i rrethuar nga fshatra dhe ullishte. Për t’u kualifikuar për të aplikuar, individët ose familjet duhet të zhvendosin rezidencën e tyre zyrtare në qytetin jugor italian. Paratë duhet të përdoren për blerjen dhe rinovimin e një prone të pabanuar në zonë – prej të cilave ka shumë. 1000 euro shtesë do të jepen për çdo fëmijë të lindur atje.

Sardenja, Itali

Ishulli italian i Sardenjës po u ofron njerëzve 15,000 euro për t’u zhvendosur atje. I njohur për plazhet me rërë, qiejt blu dhe ujërat bruz, idili mesdhetar përballet me rënien e numrit të popullsisë rurale, ndërsa të rinjtë vendas lëvizin jashtë vendit për punë. Për të luftuar këtë eksod, qeveria ka ndarë mbi 45 milionë euro për grantin e zhvendosjes, të mjaftueshme për të mbuluar 3000 grante. Për t’u kualifikuar për grantin, do t’ju duhet të zhvendoseni në një komunë Sardenjë me një popullsi prej më pak se 3,000 njerëz. Paratë duhet të përdoren gjithashtu për të blerë ose rinovuar një shtëpi.

Granti nuk mund të kalojë gjysmën e kostos totale të shtëpisë ose rinovimit që do të thotë, në disa raste, shuma prej 15,000 € do të reduktohet. Marrësit duhet të jetojnë atje me kohë të plotë dhe duhet të regjistrohen për qëndrim të përhershëm në Sardenjë brenda 18 muajve nga mbërritja. Një iniciativë tjetër sardineze e sheh komunën Ollolai të mirëpritur punëtorët në distancë me tre muaj qira pa pagesë.

Ishulli i largët në Irlandë

Irlanda po ofron stimuj bujarë në para për njerëzit që dëshirojnë të lëvizin në një nga ishujt e largët të vendit. Nisma është pjesë e politikës së qeverisë ‘Ishujt tanë të gjallë’ i cili synon të rrisë popullsinë e 30 komuniteteve që nuk janë të lidhura me kontinentin me ura dhe të shkëputura nga baticat. Si pjesë e projektit, qeveria e Irlandës do të paguajë mbi 80,000 euro për banorët e rinj të komuniteteve në det të hapur. Banorët e mundshëm duhet të blejnë dhe të zotërojnë një pronë në një nga ishujt. Objekti duhet të jetë ndërtuar para vitit 1993 dhe të jetë bosh për të paktën dy vjet.