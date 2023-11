Këto janë ushqimet që ju ndihmojnë të luftoni të ftohtin

Kur jashtë është ftohtë dhe nuk mund të arratisesh në destinacione të buta tropikale, zgjidhjet mund të gjenden kudo, duke filluar nga ushqimi. Por çfarë duhet të hani për të mos ndjerë ftohtë?

Ushqimet mund të na ndihmojnë të luftojmë të ftohtin, mjafton të zgjedhim ato të duhurat, të afta për të luftuar goditjen termike midis temperaturës brenda trupit tonë dhe asaj të botës së jashtme, duke dhënë nxehtësi pa rënduar tretjen.

Miqtë më të mirë të atyre që janë të ndjeshëm ndaj të ftohtit janë të gjithë ata që përmbajnë vitamina A, B, C dhe E dhe për këtë arsye frutat, bishtajoret, kosi dhe agrumet.

Megjithatë, mos u mashtroni nga miqtë e rremë si alkooli, i cili jep një ndjenjë të përkohshme mirëqenieje e ndjekur nga një lloj efekti bumerang.

Patatet

Të pasura me karotenoide, të cilat ofrojnë vitaminë A, virtytet më të rëndësishme të së cilës janë zhvillimi i mbrojtjes imune dhe vetitë antioksiduese, ato përmbajnë gjithashtu shumë kripëra minerale, të dobishme për të luftuar stresin fizik të cilit i nënshtrohet trupi kur duhet të luftojë temperaturat e ulëta.

Hudhra dhe qepë

Nëse dëshironi të qëndroni ngrohtë, hiqni dorë nga fryma e freskët. Të paktën nëse doni të shijoni vetitë e tyre antibiotike, për shkak të alicinës, një substancë e aftë për të luftuar infeksionet bakteriale duke mbështetur veprimin e sistemit imunitar.

Xhenxhefil

Një aleat i fuqishëm si pastrues dhe detoksifikues natyral, xhenxhefili rrit qarkullimin e gjakut, duke nxitur kështu ngrohjen e trupit dhe duke dhënë një ndjesi të përgjithshme ngrohtësie.

Nga hudhrat te bishtajoret, 10 ushqimet që luftojnë të ftohtin

Kos

Falë fermenteve laktike që përmban, të cilat ndihmojnë bakteret e pranishme në mënyrë natyrale në zorrë për të mbajtur zgjuar dhe aktiv sistemin imunitar, ai vepron si një mbrojtje kundër patogjenëve me të cilët biem në kontakt çdo ditë, duke luftuar kundër viruseve të mundshme të gripit dhe goditjeve nga i ftohti.

Bishtajoret

Ndoshta pak njerëz e dinë se një nga simptomat e mungesës së hekurit është ndjesia e të ftohtit. Për këtë arsye, ngrënia e qiqrave, thjerrëzave, fasuleve ose një supë e mirë është ideale për t’u ngrohur dhe për të hequr qafe mbeturinat, falë sasisë së madhe të fibrave që përmbajnë.

Speci djegës

I pasur me vitaminë C, i cili mbron nga infeksionet, të gjitha ftohjet dhe çrregullimet kardiovaskulare, speci djegës është një ilaç falë edhe vetive të tij vazodiluese, anti-inflamatore dhe antihistaminike.

Agrumet

Portokallet, mandarinat dhe limonët janë të pasur me vitamina, veçanërisht me vitaminë C, e cila përveçse është një antioksidant, forcon sistemin imunitar. Përfitimet e lëngut të limonit dhe ujit të ngrohtë në mëngjes këndohen nga të gjithë yjet dhe nutricionistët. Më mirë t’i nxisni me një lëng të këndshëm në mes të ditës.

Fruta të thata

Një grusht bajame dhe arra është një ilaç kundër dimrit. Të parat përmbajnë vitaminë E, thelbësore për mbrojtjen e imunitetit dhe një antioksidant i fuqishëm i aftë për të luftuar efektin e radikalëve të lirë. Këto të fundit, përveçse përmbajnë acide yndyrore esenciale, janë të pasura me zink për parandalimin e infeksioneve dhe të rëndësishme për qelizat e sistemit imunitar.

Perimet e stinës

Spinaqi, brokoli, çikorja, kungulli dhe karotat ofrojnë kripëra minerale dhe vitamina. Spinaqi në veçanti është një burim i shkëlqyer i hekurit, acidit folik, vitaminës C dhe karotenoideve. Prandaj, idealja do të ishte një supë e këndshme, duke përfshirë perime, bishtajore dhe qepë.

Proteinat

Mishi, peshku dhe vezët nxisin procesin e termogjenezës, prodhimin e nxehtësisë nga organizmat e gjallë dhe stimulojnë metabolizmin. Ato përmbajnë gjithashtu shumë hekur, i cili është thelbësor për ruajtjen e temperaturës së trupit.