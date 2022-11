Këto janë truke të shkëlqyera për t’ju ndihmuar të hiqni dorë nga cigaret

Në ditën e sotme botërore kundër duhanpirjes, duhet të kujtojmë disa të dhëna, siç është fakti që duhanpirësi mesatar pi 20 deri në 30 cigare në ditë. Lënia e duhanit kërkon kohë por ka truke që mund t’ju ndihmojnë të hiqni qafe këtë zakon të shëmtuar dhe të shtrenjtë:

1. Kur ndjeni një dëshirë të fortë për të pirë duhan, shënoni se sa zgjat kjo dëshirë. Krizat e nikotinës vijnë në “valë” dhe zgjasin rreth 3 minuta. Do të jetë shumë më e lehtë për ju kur të dini se edhe kjo valë do të kalojë.

2. Thith ëmbëlsirat e forta. Sheqeri ndihmon për të shtypur dëshirën për një cigare, por mos e teproni, por kombinoni karamele pa sheqer.

3. Ecja dhe ushtrimet janë perfekte në luftën kundër pirjes së duhanit. Në këtë mënyrë organizmi do ta kapërcejë më shpejt krizën e nikotinës.

4. Nëse ndjeni një dëshirë të fortë për një cigare, përgatitni një banjë relaksuese me vajra esencialë si livando ose një dush të ngrohtë.

5. Çamçakëzët me nikotinë ndihmojnë edhe në tejkalimin e krizës së nikotinës, veçanërisht në dhjetë ditët e para.

6. Në momentin që ndjeni një krizë, lani dhëmbët. Menteja do të zvogëlojë menjëherë dëshirën tuaj për një cigare.

7. Zëvendësoni kafenë me çaj sepse theina ka një efekt të ngjashëm me kafeinën. Po kështu, në këtë mënyrë, të paktën në pjesën e parë të tërheqjes, do të largoheni nga zakoni i pirjes së kafesë me të cilën keni pirë një cigare me kënaqësi.

8. Përtypni çamçakëz.