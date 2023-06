Këto janë shenjat që tregojnë se keni probleme me mëlçinë

Problemet në mëlçi mund të mos shfaqen qartë derisa të vihen re komplikimet. Për këtë arsye, është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm ndaj shenjave që mund t’i paralajmërojnë ato.

Mëlçia është një nga organet më të mëdha në trupin tonë dhe funksioni i saj është jetik, pasi është përgjegjëse për të ndihmuar trupin të tretë ushqimin, të ruajë energjinë dhe të eliminojë mbeturinat. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme t’i kushtoni vëmendje shenjave që mund t’ju paralajmërojnë për problemet e mëlçisë.

Sëmundjet e mëlçisë mund të kalojnë pa u vënë re me vite. Çështja është se, megjithëse ky organ ka aftësinë për t’u rigjeneruar dhe është shumë rezistent, dëmtimi i grumbulluar mund të çojë në probleme të rënda të mëlçisë.

Për këtë arsye, këshillohet të mësoni të identifikoni sinjalet paralajmëruese që trupi juaj po ju dërgon. Nëse i kushtoni vëmendjen e duhur, mund t’i mbani larg problemet e mëlçisë për një kohë të gjatë.

Inflamacion kronik i stomakut

Në përgjithësi, siç thekson Biblioteka Kombëtare e Mjekësisë së Shteteve të Bashkuara, një bark i theksuar zakonisht është rezultat i ngrënies së tepërt, por mund të jetë edhe për shkak të shkaqeve të tjera si sindroma e zorrës së irrituar, intoleranca ndaj laktozës apo edhe probleme me mëlçinë. Nëse ndiheni sikur jeni disa muajshe shtatzënë dhe keni nevojë të merrni vazhdimisht diuretikë për të rregulluar zorrët, vizitoni mjekun tuaj për një ekzaminim. Vetëm një profesionist mund t’ju ofrojë një diagnozë adekuate dhe trajtimin e duhur.

Dhimbje të pashpjegueshme në bark

Kur keni dhimbje në zonën poshtë brinjëve dhe nuk largohet me mjekim, mund të jenë probleme me mëlçinë. Këto mund të gjenerojnë dhimbje të forta që nuk eliminohen me trajtime të thjeshta.

Dhimbje në shpatullën e djathtë

Në disa raste, problemet e mëlçisë mund t’ju shkaktojnë dhimbje në shpatullën e djathtë për shkak të komplikimeve serioze, siç është prania e qelizave tumorale. Enciklopedia mjekësore e cituar më sipër shpjegon se me rritjen e masës së tumoreve, ato ushtrojnë më shumë presion mbi nervat, veçanërisht ato që ndodhen në shpatullën e djathtë. Ju duhet të takoni mjekun tuaj sapo të vini re këtë simptomë. Vetëm ai mund t’ju japë një diagnozë të saktë.

Të vjella të shpeshta

Problemet me mëlçinë e bëjnë shumë më të vështirë për trupin tuaj të përpunojë ushqimin dhe lëngjet. Kjo mund të përkthehet në stres të vazhdueshëm në sistemin tuaj. Shfaqja e të vjellave të shpeshta nuk është e pazakontë në rastin e sëmundjeve të mëlçisë.

Shfaqja e mavijosjeve misterioze

Mëlçia prodhon proteina që janë të nevojshme për koagulimin e gjakut. Kur fillon të luftojë për të rigjeneruar veten, për shembull në rastin e cirrozës ose dështimit të mëlçisë, nivelet e proteinave bien. Kjo mund të shkaktojë mavijosje të lëkurës ose gjakderdhje më të lehtë.

Lodhje

Nëse ndiheni të lodhur çdo ditë, mund të keni probleme me mëlçinë. Ndërsa mbetjet nga trupi juaj grumbullohen, kjo do të bënte që nivelet e oksigjenit në trupin tuaj të bien. Kjo pengon oksigjenimin e organeve dhe do t’ju bëjë të ndiheni të rraskapitur, edhe kur nuk jeni duke bërë aktivitete që kërkojnë përpjekje fizike. Në rast lodhjeje ekstreme, vizitoni specialistin.

Ndryshimet e personalitetit

Këtu do të vepronin sërish toksinat e grumbulluara në gjak. Këto përfundimisht mund të lëvizin në tru dhe, më pas, të shkaktojnë probleme të përqendrimit dhe kujtesës dhe madje të ndikojnë në ciklet e gjumit. Të gjithë këta faktorë mund të shkaktojnë ndryshime në personalitetin tuaj që do të ishin shumë të dukshme për ata që ju rrethojnë. Këto mund të variojnë nga lodhja ekstreme dhe mungesa e interesit për gjërat që ju pëlqejnë, deri te debatet me të afërmit.

Ndryshime në oreks

Kur mëlçia punon për të riparuar veten, interesi për ushqim zakonisht zhduket. Kjo mund të rezultojë në humbje të konsiderueshme në peshë. Nëse oreksi juaj fillon të bjerë në mënyrë të pazakontë, rekomandohet që t’i nënshtroheni një ekzaminimi mjekësor.

Lëkura dhe sytë e verdhë

Kjo gjendje quhet verdhëz dhe shfaqet kur mëlçia nuk është në gjendje të përpunojë qelizat e degraduara pas përdorimit të oksigjenit dhe për këtë arsye bilirubina grumbullohet. Rezultati është se pigmenti biliar lëviz në qarkullimin e gjakut, duke bërë që të bardhët e syve dhe lëkura juaj të fillojnë të duken të verdha. Zakonisht është diçka e zakonshme tek foshnjat, por tek ata rregullohet me kalimin e kohës. Tek të rriturit, është një shenjë që tregon probleme serioze të mëlçisë.

Kaviljet e fryra

Ënjtja mund të mos kufizohet vetëm në stomak: lëngjet mund të grumbullohen edhe në kyçet e këmbës. Ky inflamacion është një shenjë që shumë pak e marrin parasysh sepse në përgjithësi mund të shkaktohet nga gjëra të tjera. Përpara se ta përjashtoni, rekomandohet që të konsultoheni me mjekun tuaj për shkaqet e mundshme.

Diarre

Një nga simptomat e para që duhet të shoqërohet me problemet e mëlçisë është diarreja ose jashtëqitja e lëngshme, ndaj nuk duhet anashkaluar. Kur keni diarre për periudha të gjata kohore, trupi juaj nuk absorbon siç duhet lëndët ushqyese nga ushqimi. Kjo e bën më të vështirë për trupin të shërohet siç duhet.

Urinë e errët

Kjo është një nga mënyrat më të lehta për të treguar nëse diçka nuk është në rregull me mëlçinë tuaj. Kur urina juaj është në ngjyrë të errët dhe jashtëqitja juaj është më e lehtë se normalja, atëherë duhet të kërkoni kujdes mjekësor. Ka shumë arsye për urinën e errët ose të turbullt, por është më mirë të përjashtohen problemet me mëlçinë sa më shpejt të jetë e mundur.