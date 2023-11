Këto janë shenjat më me fat të kësaj jave

Dashuria dhe opsionet janë të shumta këtë javë (27 nëntor deri më 3 dhjetor).

Ndërsa tre shenja i përjetojnë bekimet e kësaj energjie më shumë se të tjerat, domethënë Virgjëresha, Ujori dhe Bricjapi, kjo nuk do të thotë se universi nuk ka diçka të veçantë për pjesën tjetër të shenjave .

Megjithatë, le të shohim se çfarë na pret më fatlumët e sotëm.

Virgjëresha

Nevoja për t’u shoqëruar me ata që ju bëjnë të ndiheni më mirë dhe të sjellin dritë në jetën tuaj dhe për të shmangur ata që shkaktojnë mjerim dhe ankesa, e ndjeni këto ditë. Energjia juaj pozitive shkëlqen dhe madje mund të takoni njerëz që do të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në jetën tuaj në një zonë miqësore dhe romantike. Në çështjet e dashurisë, besoni instinkteve tuaja dhe mos u ndikoni shumë nga të tjerët. Nëse ju ndihmon, mbani një ditar të mendimeve dhe ndjenjave tuaja. Do t’ju bëjë t’i shihni gjërat më qartë.

Bricjapi

Dilemat dhe konfuzionet janë zgjidhur këto ditë. Universi ju ndihmon të qartësoni dhe kapërceni konfuzionin, ndërkohë që punoni më mirë me njerëz me të njëjtin mendim. Mënjanë biznesin, përqendrohuni te vetja. Duke kuptuar nevojat tuaja, si fizike ashtu edhe mendore, do të jeni në gjendje të ecni përpara dhe të shfrytëzoni mundësitë që shfaqen.

Ujori

Energjia e kësaj jave është jashtëzakonisht argëtuese dhe miqësore për ju. Njohjet e reja në një nivel miqësor do t’ju ndihmojnë të mendoni dhe do t’ju hapin mendjen. Nisin eksperienca dhe hobi të reja, ndërkohë që do të ishte mirë të mos refuzoni ftesat për të dalë. Profesionalisht, gjërat zhvillohen ndërsa përmirësoni aftësitë tuaja.