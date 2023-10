Këto janë profesionet më të paguara për vitin 2023, kryeson mjekësia

Raporti News & World Report, paraqet dhjetë punët më të paguara për vitin 2023 në SHBA, ndoshta duke ofruar një sugjerim për profesionistët e ardhshëm ose duke ofruar një alternativë për njerëzit tashmë në fuqinë punëtore në botë.

Megjithatë, të dhënat janë padyshim më të komplikuara për ata që konsiderojnë një ndryshim karriere, pasi në përgjithësi, më shumë se gjysma e vendeve të punës në listë kërkojnë një doktoraturë ose janë në fushën mjekësore.

Punë të tjera me pagesë më të lartë që në përgjithësi kërkojnë vetëm një diplomë katërvjeçare përfshijnë role në IT, shitje dhe marketing dhe biznes. Ndërsa pavarësisht përparimit të teknologjisë dixhitale dhe inteligjencës artificiale, këto profesione “më të shtrenjta” vazhdojnë të fokusohen më shumë në kujdesin ndaj njerëzve.

Më poshtë janë 10 punët më të paguara të vitit 2023:

Anesteziologë – Paga mesatare vjetore: 310.000 euro

Kjo karrierë shumë e specializuar kryeson listën e profesioneve më të paguara. Orari i punës për një anesteziolog, natyrisht, mund të jetë i gjatë dhe i paparashikueshëm, pasi ato ndjekin orarin e sallës së operacionit. Anesteziologët duhet të jenë aty si për operacionet e planifikuara ashtu edhe për procedurat e urgjencës, gjë që shton paparashikueshmërinë e ditës së punës.

Kirurgët Maksilofacial – Paga mesatare vjetore: 295.000 euro

Këta kirurgë trajtojnë një gamë të gjerë sëmundjesh, lëndimesh dhe defektesh në dhe rreth gojës dhe nofullës. Ndër problemet më të zakonshme që ata mund të menaxhojnë janë dhëmbët e pjekurisë, nofullat e paformuara dhe tumoret si dhe cistat e nofullës dhe gojës. Ata gjithashtu mund të kryejnë kirurgji të implanteve dentare. Ata punojnë në spitale, qendra të mëdha mjekësore dhe zyra dentare dhe mund të jenë profesorë në shkolla dentare ose mbikëqyrës të specialistëve të trajnimit.

Mjek obstetër gjinekolog – Paga mesatare vjetore: 280.000 euro

Është një specialitet mjekësor që fokusohet në ofrimin e kujdesit mjekësor në lidhje me shtatzëninë, lindjen ose shëndetin e sistemit riprodhues të një gruaje. Ndërsa orari i punës zakonisht përfshin shikimin e pacientëve sipas një programi të rregullt, kujdesi për një paciente që lind mund të ndodhë në çdo kohë të ditës ose natës dhe kërkon që të jeni në gatishmëri për këto gjatë gjithë karrierës së një mjeku të tillë.

Kirurg – Paga mesatare vjetore: 200 000 deri 280 000 euro

Mesatarisht, një kirurg i përgjithshëm punon 50-60 orë në javë (pa përfshirë orarin e gatishmërisë). Në varësi të praktikës, kirurgët mund të jenë gati 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë.

Ortodont – Paga mesatare vjetore: 190 000 deri 250 000 euro

Ortodontët janë të specializuar në masat korrigjuese për dhëmbët dhe shpesh marrin referime nga dentistët e përgjithshëm të pacientëve. Këta mjekë shpesh marrin rreze x, vendosin mbajtëse, krijojnë mbrojtëse për gojën dhe kryejnë procedura të tjera në varësi të nevojave të pacientit. Sipas Byrosë Amerikane të Statistikave të Punës, numri i punëve ortodontike në SHBA do të arrijë në 6300 deri në vitin 2031, një rritje prej 5% nga viti 2021.

Mjek, Patolog – Paga mesatare vjetore: 250.000 euro

Patologët janë mjekë që diagnostikojnë sëmundjet dhe kryejnë teste laboratorike duke përdorur organe, inde dhe lëngje trupore dhe shpesh punojnë me kohë të plotë.

Psikiatër – Paga mesatare vjetore: 235.000 euro

Ndryshe nga psikologët, psikiatrit janë mjekë. Pas marrjes së një diplome universitare, ata duhet të përfundojnë shkollën mjekësore, e ndjekur nga një program qëndrimi. Ato mund të gjenden në çdo mjedis pune: praktika private, spitale, shërbime komunitare, shkolla, programe rehabilitimi dhe burgje. Psikiatria pritet të jetë një nga specialitetet me rritje më të shpejtë në vitet e ardhshme me Byronë e Statistikave të Punës të SHBA-së që parashikon se punësimi do të rritet me 9% nga 2021 në 2031.

Infermiere anestezist – Paga mesatare vjetore: 190.000 euro

Infermieria priret të paguajë mirë në përgjithësi në krahasim me shumicën e karrierave të tjera, me infermierët anestezistë që paguajnë veçanërisht mirë. Megjithëse roli i tyre është i ngjashëm me atë të një anesteziologu, ata nuk kryejnë të njëjtin nivel trajnimi.

Pediatër – Paga mesatare vjetore: 130.000 – 185.000 euro

Pediatër fitojnë më pak se mjekët internist dhe mjekë të përgjithshëm, por janë ende ndër profesionistët më të paguar.

Pilot, bashkëpilot dhe inxhinier fluturimi – Paga mesatare vjetore: 130 000 – 185 000 euro

Të punosh në industrinë e linjave ajrore mund të nënkuptojë shumë kohë larg shtëpisë, por në shumë raste çon edhe në një pagë të mirë. Piloti ose komandanti zakonisht ka përvojën më të madhe në drejtimin e një aeroplani dhe mbikëqyr pjesën tjetër të ekuipazhit. Bashkëpiloti është i dyti në komandë gjatë fluturimit dhe ndihmon kapitenin me përgjegjësitë e kabinës.

Inxhinierët e fluturimit kryejnë kontrolle para fluturimit, monitorojnë presionin e kabinës së avionit, vlerësojnë sa karburant digjet dhe kryejnë detyra të tjera të rëndësishme. Megjithatë, për shkak të rritjes së automatizimit në avionët e rinj, punët e inxhinierëve të fluturimit tani janë më të pakta.