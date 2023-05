Këto janë ngjyrat më trendi të flokëve për verën e këtij viti

Me stinën e preferuar të të gjithëve, verën, është e natyrshme që shumica e grave të kërkojnë një rifreskim dhe ta aplikojnë atë, ku tjetër, në flokët e tyre!

Për të marrë pak frymëzim mbi tendencat më të nxehta të ngjyrave të flokëve për verën 2023, Bustle foli me disa nga ekspertët e industrisë dhe përmbledhi ngjyrat më të kërkuara.

Bjonde e errët- Kafe e çelur

Nëse keni flokë të hapur, kjo verë ka të bëjë me ngjyrën e errët. “Shumica e njerëzve vitin e kaluar u bënë bjonde shumë të lehta pasi Kim Kardashian u bë platin, dhe tani ata po përpiqen ta zbusin pak atë”, i tha Bustle stilisti i famshëm i Los Angeles, Cody Renegar. “Këtë verë do të shohim tone të pasura dhe më të plota, edhe nëse ato janë bionde”.

Një mënyrë për t’i shtuar pasurimin e flokëve tuaj është të zgjidhni një ngjyrë që përputhet me tonet “kërpudha”. “Këto variacione të bjondeve pak më të errëta dhe kafe më të lehta mund të funksionojnë për të gjithë. Kërkoni tone kërpudhash ose ari në krahasim me bjonde platini ose hiri.

Cola qershi

Flokët Cherry Coke janë tashmë një trend që nga pranvera. Ngjashëm me një cola cherry, kjo nuancë është një kafe e errët me vetëm një nuancë të kuqe burgundy, thotë Linda Vaqari. “Kur shkoni në sallon, kërkoni pika të plota me shkëlqim”, thotë ajo. “Shkëlqimi do të shtojë më shumë thellësi.”

Bjonde e gjallë

Një bjonde e gjallë është gjithmonë e përshtatshme për verën. “Kjo është një ngjyrë që do të ngrejë ngjyrën tuaj natyrale vetëm një ose dy hije duke lënë të gjitha pikat/ngjyrat e mëparshme të paprekura”, thotë Tiffanie Richards, koloriste dhe specialiste e bjondeve në Louise O’Conner Salon në New York City. “Ajo heq tonin e hirit të ngjyrës suaj dhe i jep pak intensitet veror.”

Bronz i ndritshëm

Flokët e bakrit vijnë në shumë nuanca të kuqes, nga gështenjë e thellë në bakër të ndezur, thotë Lorena M. Valdes, ngjyruese e flokëve në Maxine Salon në Çikago. Cilado variacion të zgjidhni, sigurisht që do t’i bëjë flokët tuaj të duken super të shndritshëm—dhe do të duken kaq të mira në fotot tuaja të pushimeve!

Bjonde mjaltë

Ekspertët me të cilët foli Bustle gjithashtu shohin shumë bionde që heqin dorë nga shampoja vjollcë dhe përqafojnë një bjonde plazhi natyrale me ngjyrë të artë. “Kjo është zakonisht bjondja më lajkatare për shumë femra”, thuhet në botim.

Kafe në të kuqe

Një ndryshim i lehtë për brunet është trendi i ngjyrës së flokëve të quajtur “roux brown”, një balayage e butë kafe. “Është më e natyrshme për brunet që duan dimension, me një ndryshim që nuk kalon pa u vënë re”, thotë Valdes. “Ngjyra gjithashtu nuk ka nevojë për mirëmbajtje të shpeshtë.”