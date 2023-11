Këto janë lulet që përmirësojnë gjumin

Stresi tani është një dukuri e përditshme, me njerëzit që kërkojnë me padurim të gjitha llojet e mënyrave për ta luftuar atë, për t’u çlodhur dhe për t’u ndjerë më mirë . Të tjerë u drejtohen metodave fizike si joga dhe ushtrimet e frymëmarrjes, ndërsa disa marrin rrugën më drastike të zgjidhjeve farmaceutike. Ilaçet kundër ankthit , megjithatë, si të gjitha llojet e barnave , përmbajnë efekte anësore të padëshiruara, të pakëndshme për këdo që del ballë për ballë me to.

Pra, nëse doni të provoni mënyra më natyrale për të luftuar stresin, pa efekte anësore , mund të shikoni bimë si kamomili, sanëz, dhe më shumë, sipas Dr. Debra Rose Ëilson, profesore në Universitetin Shtetëror të Austin Peay.

Çdo barishte ndikon në organizëm në mënyra të ndryshme. Për shembull, disa funksionojnë duke ulur nivelet e kortizolit në gjak , hormonin e stresit . Ekspozimi afatgjatë ndaj niveleve të larta të kortizolit qarkullues rrit rrezikun e zhvillimit të stresit kronik.

Bimët e tjera ndihmojnë në krijimin e një ndjenje relaksi duke ndryshuar përpunimin e sinjalit në tru. Për shembull, ekstraktet e rrënjës së valerianës modifikojnë receptorët e acidit G-aminobutirik në tru, duke nxitur relaksimin dhe reduktimin e ndjenjave të ankthit. Shumë po ashtu pretendojnë se barishtet anksiolitike si rrënja e sanëzit mund të ndihmojnë gjithashtu me problemet e gjumit.

Disa barishte që ndihmojnë në lehtësimin e stresit:

Kamomili

Një provë e vogël klinike e vitit 2016 hetoi efikasitetin dhe sigurinë e kamomilit si një trajtim afatgjatë për çrregullimin e ankthit të përgjithësuar (GAD). Të gjithë 93 pjesëmarrësit morën 1500 mg kamomil në ditë për 12 javë. Pas kësaj periudhe, disa vazhduan të merrnin kamomil për 26 javë, ndërsa të tjerëve iu dha një placebo. Studiuesit vunë re se, pas 12 javësh, pjesëmarrësit që vazhduan të merrnin kamomil kishin të njëjtën gjasa të përjetonin një përsëritje të simptomave të çrregullimit të ankthit në krahasim me ata që morën placebo, megjithatë, në rastet e përsëritjes, simptomat ishin më pak të rënda.

Në disa raste, konsumimi i kamomilit mund të shkaktojë një reaksion alergjik, veçanërisht nëse ndërvepron me medikamente të caktuara, të tilla si ëarfarina dhe ciklosporina .

Valeriana

Njerëzit kanë përdorur valerian për shekuj me radhë për të trajtuar një sërë problemesh me gjumin, ankthin dhe depresionin. Sipas disa studimeve, valeriana tregohet se është në gjendje të qetësojë ndjenjat e ankthit, ndërsa duket se është e dobishme në disa gjendje patologjike që lidhen me sistemin nervor. Përfitimi i kësaj barishte i atribuohet kryesisht veprimit të acidit valerenik, si dhe aktivitetit të zgjeruar të neurotransmetuesit GABA (acidi gama-aminobutirik), i cili kontribuon në relaksimin dhe lehtësimin e stresit. Ndër të tjera, ka më shumë gjasa të ndihmojë njerëzit me pagjumësi të lehtë deri në mesatare, ankth, çrregullim obsesiv-kompulsiv, hiperaktivitet dhe sindromën e këmbëve të shqetësuara (RLS).

Livando

Shumë njerëz përdorin livando për të qetësuar sistemin e tyre nervor dhe për të lehtësuar stresin, qoftë në formën e një pije ose në formën e një vaji esencial. Vaji esencial i livandës (LEO) përmban kimikate të quajtura terpene . Një rishikim i vitit 2017 tregoi se dy nga këto terpene, linalool dhe linalyl acetate , kanë një efekt qetësues në receptorët kimikë në tru, duke sugjeruar që vaji ofron një trajtim efektiv afatshkurtër për çrregullimet e ankthit.

Lule pasioni

Është një familje bimësh me rreth 550 lloje të ndryshme. Lulja e pasionit rrit nivelet e GABA në tru, duke nxitur relaksimin. Disa studime tregojnë se një specie e veçantë, P. incarnata, e disponueshme në formë tabletash ose si tretësirë ​​e lëngshme, mund të jetë efektive në trajtimin e ankthit dhe nervozizmit. Një studim zbuloi se përdorimi para operacionit i barit reduktoi ankthin tek pacientët që do t’i nënshtroheshin operacionit. Një studim tjetër me brejtësit tregoi se bima reduktoi ankthin dhe përmirësoi kujtesën brenda katër javësh.