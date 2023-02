Këto janë gabimet e shpeshta që bëni në vendin e punës

Nëse besoni se marrëdhënia dhe komunikimi me kolegët nuk është pjesa më e rëndësishme e karrierës suaj, atëherë jeni gabim.

Studimet tregojnë se kur keni një marrëdhënie të mirë me bashkëpunëtorët tuaj, produktiviteti juaj rritet ndjeshëm. Prandaj është gjithmonë e rëndësishme të krijoni një lidhje dhe komunikim me çdo person në punë. Ja disa nga gabimet më të zakonshme që bëni në punë, sidomos nëse jeni i ri në atë ambient.

Nuk i mbani mend emrat. Është mirë që ta thërrisni tjetrin në emër sapo jua kanë prezantuar në mënyrë që ata fiksoni atë. Gjithashtu kur i thërrisni në emër tregoni respekt ndaj tij.

Në çdo ambient punë shpërndahen ushqime mes kolegëve dhe kur ato janë të shijshme është një bonus për të pasur një marrëdhënie edhe më të mirë. Prandaj nëse jeni në fillimet tuaja sillni diçka të shijshme në punë dhe ndajeni me kolegët.

Keni frikë të shtoni kolegët tuaj në mediat sociale. Nëse dëshironi të mësoni më shumë për kompaninë, duhet të mësoni më shumë për interesat dhe arritjet e tyre. Kolegët do ju ndihmojnë shumë lidhur me punët se si funksionon kompania.

Ju po përpiqeni të komunikoni shumë. Ju duhet të zhvilloni një mënyrë për të komunikuar me secilin person, sepse disa prej tyre duan të bisedojnë dhe të tjerët janë më pak komunikues. Mos u mundoni të bëni miq me shpejtësi. Mos merrni informacion shumë personal, biseda të tilla nuk duhet të mbahen në punë.

Ju nuk komplimentoni. Nëse jepni komplimente të sinqerta, kjo do t’ju japë një reputacion si një person i hapur dhe i sjellshëm. Ndershmëria dhe moderimi. Dhe është më mirë të shmangni komplimente që mund të keqkuptohen. Komplimentimi i raportit të kolegëve tuaj dhe komplimentimi i syve të tyre janë 2 gjëra me të vërtetë të ndryshme.

Nuk jeni neutral. Mos mbani anë. Është e rëndësishme të qëndroni neutral. Jini të sjellshëm me të gjithë, pavarësisht se cili është statusi i tyre shoqëror. Qëndro larg nga të gjitha fjalët negative për njerëzit e tjerë.

Tregoni kujdes me gjuhën e trupit. Gjuha e trupit është me të vërtetë e rëndësishme në çdo komunikim. Ne mund të dërgojmë sinjale përmes trupit dhe veprimeve, prandaj tregoni kujdes më to.