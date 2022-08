Këto janë arsyet kryesore pse punonjësit japin dorëheqjen nga biznesi juaj

A ju ka habitur ndonjëherë pse punonjësi më efikas në ekipin tuaj ka dhënë dorëheqjen papritur? Është shumë serioze pasi sidomos personat me performancë të lartë zakonisht nuk kanë tendencë të largohen papritur nga puna, nëse nuk janë përballur me ndonjë problem serioz. Mund të ketë disa arsye themelore pse punonjësit me performancë të lartë vendosin të lënë punën e tyre.

Le të hedhim një vështrim në disa nga arsyet kryesore pse punonjësit ikin.

1.Shefa vërtet të këqij

Askush nuk dëshiron të punojë me një shef të vështirë dhe që nuk di të respektojë. Dikush kërkon nga lideri që e udhëheq motivim dhe udhëzim, por nëse një shef është toksik, i harxhon energjinë punonjësve të tij dhe i bën ata të urrejnë punën e tyre, është mjaftueshëm e kuptueshme pse edhe punonjësit më të mirë do të largoheshin pa u menduar dy herë.

2. Bonuse të ulëta

Një pagë e mirë mund të mbetet fikse, por një bonus është gjithmonë i dobishëm kur punonjësit punojnë me efikasitet dhe presin një lloj shpërblimi. Bonuset janë një mënyrë e shkëlqyer që punonjësit të ndihen të vlerësuar dhe si pjesë e kompanisë. Megjithatë, kur bonuset nuk jepen në mënyrë të drejtë dhe punonjësi përfundon duke marrë një bonus të ulët, ata kërkojnë mënyra për të lënë vendin e tyre aktual të punës.

3. Praktikat e dobëta të menaxhimit

Kur menaxhimi i një kompanie është vërtet i dobët, punonjësit me efikasitet të lartë nuk hezitojnë të largohen nga kompania për një kompani më të mirë. Një kompani duhet të jetë efikase në ofrimin e punonjësve të saj me një sistem të duhur në mënyrë që ata të kenë një mendje të qetë dhe një ndjenjë sigurie gjatë punës.

4.Mungesa e rritjes profesionalisht

Një punonjës dëshiron të punojë në një mjedis ku ka hapësirën dhe mundësinë për t’u rritur. Për më tepër, një person me performancë të lartë do të kërkojë vetëm mënyra për të përmirësuar veten edhe më shumë, në mënyrë që të mos dëshirojnë të mbeten në një punë që nuk u përgjigjet mundësive të tyre të rritjes.

5.Mungesa e konsideratës ndaj klientëve dhe bizneseve

Një punonjës efikas do të kërkojë zgjidhje për problemet, në vend që thjesht t’i injorojë ato. Çuditërisht, shumë njerëz priren të anashkalojnë problemet që paraqet klienti. Ata thjesht shikojnë vetëm përfitimin e biznesit të tyre. Një adresim i tillë i dobët i çështjeve mund të jetë shkaku kryesor i ikjes së punonjësve.

6.Kultura e punës toksike

Një kulturë toksike pune mund të jetë vërtet e dëmshme për shëndetin mendor të një punonjësi. Gjithçka për të cilën një punonjës duhet të kujdeset dhe të fokusohet është puna e tij; ata nuk duhet të shqetësohen për një kulturë pune negative, toksike dhe të djegur. Dhe kjo është një arsye e madhe pse punonjësit kryesorë mund të largohen nga vendi i tyre i punës.