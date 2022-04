Këto janë arsyet e vërteta pse një mashkull ndahet nga ju

Kur një mashkull vendos të largohet, gjithçka që duhet të bëni është t’i uroni atij një udhëtim të lumtur

Arsyeja pse një burrë largohet nga një grua është gjithmonë e njëjtë – është në natyrën e një burri. Nëse mendoni se bashkëshorti/partneri juaj nuk mund të jetojë pa ju, prisni… Do ta shihni sa shpejt dhe lehtë do të mësohet me lirinë dhe pavarësinë.

Nëse një burrë vendos të largohet dhe të lërë gruan e tij, ai nuk ka nevojë për ndonjë arsye për këtë. Çdo mënyrë për të mbajtur një mashkull në krah nuk do të jep fryt: asnjë xhelozi, para, shtatzëni, asnjë kërcënim për të marrë jetën tuaj.

Nëse dëshiron të largohet, ai do të largohet. Nuk ka rëndësi se çfarë bëni, si visheni, çfarë grimi dhe stili flokësh keni.

Nëse vendos të largohet, ai do të largohet, sepse është në natyrën e tij. Në rastin më të mirë, kjo do të vonojë pak nisjen tuaj.

Ky mund të jetë vetëm një lajm i mirë për shumë gra, sepse – nuk keni faj! Ai nuk largohet sepse keni bërë diçka, ose nuk e keni bërë.

Nuk keni lidhje me largimin e tij! Nëse gjithçka ishte mirë, atëherë me siguri diçka nuk ishte “në rregull” në martesë / marrëdhënie. Por kështu ishte, derisa burri juaj gjeti një problem kur po largohej.

Zakonisht ndodh që një mashkull të pyesë se çfarë do ta shqetësojë në mënyrë që të largohet. Por duhet të kuptosh diçka, çfarëdo që të bësh, nuk mund ta ndalosh të largohet.

Nëse burri juaj pret që ju të jeni të përulur dhe të gatuani çdo ditë, dhe në thelb nuk jeni një person i tillë – merreni këtë si një shenjë se ai po kërkon një arsye për t’ju lënë.

Nëse burri juaj dëshiron që ju të dilni çdo ditë, të visheni dhe të jeni aktiv në shoqëri, dhe ju nuk jeni të tillë – kjo është një shenjë se ai dëshiron të ikë prej jush.

Në këto situata nuk ia vlen të ndryshoni, po përpiqeni të përmbushni pritjet e tij… Thjesht, filloni një jetë të re, sepse së shpejti martesës suaj do t’i vijë fundi.