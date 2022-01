Këto janë 10 frutat që duhet të hani, për të shmangur plakjen!

Çdo grua dëshiron të qëndrojë e shëndetshme dhe e bukur sa më gjatë të jetë e mundur. Kjo është arsyeja pse ne do ju tregojë sot se kush janë frutat që ju duhet të hani për të qëndruar gjithmonë të reja. Megjithatë, herët apo vonë, plakja i prek të gjithë.

Frutat e pyllit

Frutat e pyllit përmbajnë vitaminë shumë të dobishme, duke përfshirë antioksidantë dhe vitaminën C. Manaferrat, luleshtrydhet, boronicat etj ndihmojnë për të mbajtur kolagjenin e lëkurës që ajo të jetë e qetë dhe elastike.

Shega

Ky frut ka veti fantastike rigjeneruese. Lëkura juaj do rikuperohet plotësisht. Shega përmban vitaminë B2, e cila është thelbësore për shëndetin e flokëve, lëkurës dhe thonjve. Duke ngrënë rregullisht këtë frut do ndiheni të freskët dhe të reja.

Avokadot

Të gjithë e dimë që avokadot janë të shkëlqyera për shëndetin. Avokado është një burim i pasur i elementëve të dobishëm dhe vitaminave esenciale për lëkurën, flokët thonjtë, dhe për shëndetin në përgjithësi.

Kivi

Kivi përmban shumë antioksidantë. Nëse ju e hani vazhdimisht, lëkura juaj do të jetë më e butë dhe më e shëndetshme. Do ndihmojë në ndalimin e formimit të rrudhave dhe do ta bëjë trupin tuaj të prodhojë kolagjen.

Shalqiri

Ne të gjithë e dimë që hidratimi është çelësi për rininë, shëndetin dhe bukurinë. Shalqiri përmban sasi të lartë uji, i cili ushqen dhe hidraton lëkurën. Duke ngrënë shalqi ju parandaloni njollat dhe pikat e zeza.

Bananet

Banania ka elementë të dobishëm duke përfshirë vitaminat B6 dhe C. Këto dy vitamina e bëjnë lëkurën elastike, të freskët dhe të re. Duke ngrënë çdo ditë nga një banane ju mbroni trupin nga radikalet e lira.

Mollët

Ne i dimë vetitë fantastike të mollës, por më e rëndësishmja për lëkurën është se e hidratojnë atë dhe largojnë toksina nga trupi. Vitamina E e bën lëkurën tuaj më të butë dhe të bukur.

Mangoja

Ky frut i shijshëm është shumë i dobishëm. Mangot lehtësojnë plagët dhe heqin qafe puçrrat.

Papaja

Papaja përmban vitaminë A, E dhe C. Të gjitha këto janë thelbësore për shëndetin e lëkurës. Ata parandalojnë qelizat e lëkurës nga dëmtimet dhe e rigjenerojnë atë. Ju mund t’i përfshini në dietë ose të provoni maska të ndryshme.

Rrushi

Rrushi ka sasi të larta të vitaminës C dhe antioksidantë. Duke ngrënë rrush ju mund ta mbroni lëkurën tuaj nga dëmtimet dhe për të parandaluar formimin e rrudhave.