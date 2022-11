Këto janë 3 shenjat e Horoskopit që do të kalojnë aventura këtë javë

Kjo javë e re parashikohet të jetë mjaft pozitive, gjatë së cilës i themi lamtumirë nëntorit dhe mirëpresim dhjetorin, muajin e Krishtlindjeve. Trini Mars-Saturn më 28 nëntor na jep vetëdisiplinë me kundërshtimin Mërkur-Mars më 29/11 duke na çuar në shpërthime. Dhjetori nis me Marsin që kundërshton Venusin, duke i dhënë më shumë intensitet pasioneve.

Ndaj shijoni pasionet që vijnë, duke u përpjekur të ruani gjakftohtësinë tuaj.

Cilat shenja të zodiakut do të jetojnë një javë plot aventura?

Luani

Ju duhet të mbani një mendje të hapur këtë javë, veçanërisht në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Ky qëndrim jetësor mund t’ju favorizojë si në mjedisin tuaj shoqëror ashtu edhe në atë profesional. Ju rivlerësoni hapat e ardhshëm dhe pavarësisht stresit që mund të përjetoni, i kushtoni kohë të konsiderueshme partnerit tuaj. Kushtojini vëmendje mënyrës së shprehjes dhe gjithçka do të shkojë mirë. Besoni instinkteve dhe aftësive tuaja. Bëhu lideri që ke qenë gjithmonë.

Shigjetari

Kohët e fundit keni pasur disa biseda të rëndësishme në prapaskenë, por tani po ju jepet mundësia të thoni të vërtetën tuaj. Kjo do të jetë edhe motoja juaj në ditët në vijim. Do t’i shihni gjërat në një mënyrë tjetër dhe do ndiheni më të sigurt dhe të bazuar në vendimet tuaja. Tani, zemra juaj flet vetë dhe ju e dëgjoni atë.

Peshqit

E gjithë puna e brendshme që keni bërë gjatë viteve të fundit ka filluar të shpërblehet. Ju tregoni besim në atë që ju pret e ardhmja pa pasur nevojë të dini çdo detaj të saj. Forca juaj e brendshme rritet dhe intuita juaj forcohet. Tregoni dhembshuri për mjedisin tuaj, qëndroni në kontroll dhe mos e prishni psikologjinë tuaj.