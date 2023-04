Këto 10 profesione rrezikojnë të zhduken nga inteligjenca artificiale

Revolucioni i punës i shekullit XXI përfshin integrimin e të ashtuquajturës Inteligjencë Artificiale (AI). Kjo është kuptuar nga OpenAI, kompania që Elon Musk bashkëthemeloi me Sam Altman, dhe me këtë në mendje ata lançuan ChatGPT vitin e kaluar: një prototip i specializuar në dialog.

Tashmë, e përballur me dyshime për stabilitetin e vendeve të punës me ardhjen e inteligjencës artificiale, e njëjta kompani ka bërë një analizë për të ardhmen e vendeve të punës dhe ndryshimet që do të sjellë kjo lloj teknologjie.

Analiza arrin në përfundimin se inteligjenca artificiale do të ndikojë në 80% të vendeve të punës në të ardhmen e afërt.

Nga kjo, 10% do të thotë zëvendësim i punës në tërësi; ndërsa 19% do të kryejnë gjysmën e detyrave.

Një tjetër nga përfundimet sugjeron se punët që do të vënë re më shumë praninë e sistemeve të AI janë ato me “të ardhura më të larta”.

Megjithatë, vetë raporti paralajmëron për vështirësinë e parashikimit të pasojave reale. Ajo që bën të qartë është se punëtori do të duhet të përballet me një ndryshim rrënjësor në tregun dhe në performancën e punës.

Në fotogalerinë e mësipërme njihuni me 10 punët më të prekura nga inteligjenca artificiale.

Matematikanët

Menaxherët dhe kontabilistët

Analistët financiarë

Gazetarët

Sekretarët ligjorë dhe ndihmësit administrativë

Dizajnerët

Sondazhistët

Marrëdhëniet me publikun

Inxhinierët e “blockchain”

Përkthyes