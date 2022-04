Këtë gabim e bëjnë të gjithë, 2 ushqimet që nuk duhet t’i kombinoni asnjëherë me kafe

Nëse keni zakon të pini një pije alkoolike me kafe, atëherë po bëni një gabim të madh. Të paktën kështu thonë mjekët. Ekspertët kanë zbuluar se me cilat ushqime “nuk shkon” kafeja. Kombinimi më i keq është kafeja me çokollatë apo alkool.

Meqenëse kafeja me çokollatë, si dhe me alkool, ndihmon në relaksimin e sphincter-it të poshtëm të ezofagut, rezultati është shfaqja e urthit, ndjesi shpimi gjilpërash dhe refluksi i përmbajtjes së stomakut në ezofag.

Edhe nëse nuk ndjeni siklet, me kalimin e kohës mund të shfaqen shenja të inflamacionit të ezofagut. Gjithashtu, ekspertët nuk rekomandojnë që të pini me stomakun bosh, gjë që e bëjnë shumica e njerëzve, sepse ndikon në sekretimin e stomakut.