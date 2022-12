Keqkuptime dhe dështim, 3 shenjat e Horoskopit me të cilat nuk mund të njiheni në internet

Faqet e ndryshme të takimeve dhe aplikacionet e tyre përkatëse po fitojnë terren pasi janë një mënyrë e thjeshtë për të takuar njerëz të rinj.

Megjithatë, nuk është gjithmonë e lehtë të gjesh gjysmën tënde në internet. Disa mund ta përdorin mirë të folurin dhe të flirtojnë rehat, ndërsa të tjerët jo. Shikoni më poshtë se kush e ka më të vështirë të flirtojë në internet.

Dashi (21 mars – 19 prill)

Dashi është plot vetëbesim dhe i njeh mirë aftësitë e tij. Gjithashtu, ai gjithmonë e di shumë mirë atë që dëshiron dhe e pretendon në çdo mënyrë. Sigurisht, kjo shpesh mund ta vështirësojë atë në kontaktin e tij të parë me një partner të ri. Vetëbesimi i tij mund të perceptohet nga ana tjetër si egocentrizëm ose arrogancë. Ai zakonisht shkon direkt në pikën pa shumë zhurmë që mund të trembë personin tjetër.

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Akrepi dihet se e do seksin dhe zakonisht e zbulon që në mesazhet e para. Ai mund të fillojë ngadalë në fillim, zakonisht me një kompliment, por gjithmonë do të ketë një nëntokë romantike të fshehur në çdo mesazh të tij. Nëse qëllimi i tij nuk është të gjejë diçka kalimtare, Akrepi është një partner shumë i përkushtuar dhe besnik në një marrëdhënie. Megjithatë, qasja e tij shumë seksuale zakonisht keqkuptohet në takimet e para.

Ujori (20 janar – 18 shkurt)

Ujori intelektual dhe i kulturuar zakonisht ka një qasje unike dhe të veçantë ndaj mesazheve të tij të para, duke bërë që ai të keqkuptohet lehtësisht nga pala tjetër. Ujorit nuk i pëlqen aspak të humbasë kohë ndaj do të fillojë pyetjet menjëherë për t’u siguruar që përshtatet me bashkëbiseduesin e tij dhe ndoshta kjo e vendos tjetrin në një pozitë të vështirë dhe të sikletshme.