Keni probleme me gjumin, 7 mënyra natyrale për të fjetur më mirë

Nëse mendoni se nuk po flini mjaftueshëm ose nuk po shijoni gjumë cilësor, këto mënyra të thjeshta mund të ndihmojnë për një natë më të qetë.

Zhvilloni një rutinë gjumi

Mund të duket joshëse, por gjumi deri në mesditë të dielën do të prishë orën tuaj biologjike dhe do të shkaktojë më shumë probleme me gjumin. Të shkosh në shtrat në të njëjtën kohë çdo natë edhe gjatë fundjavave, festave dhe ditëve të tjera të pushimit ndihmon në vendosjen e orës së brendshme të gjumit/zgjimit dhe redukton sasinë e lëvizjeve dhe rrotullimeve për të fjetur.

Stërvitje!

Studiuesit në Departamentin e Neurobiologjisë dhe Fiziologjisë të Universitetit Northwestern raportuan se të rriturit të cilët bënin stërvitje aerobike katër herë në javë, përmirësonin cilësinë e gjumit.

Ndryshoni dietën

Mos konsumoni ushqime dhe pije që përmbajnë kafeinë, si kafeja, pijet joalkoolike dhe çokollata. Bëjeni darkën vaktin më të lehtë dhe përfundojeni disa orë para gjumit. Hiqni dorë nga ushqimet pikante ose të rënda, të cilat mund t’ju mbajnë zgjuar.

Mos pini duhan

Një studim zbuloi se duhanpirësit kanë katër herë më shumë gjasa të mos ndihen mirë pas një gjumi të plotë sesa joduhanpirësit. Studiuesit në Shkollën e Mjekësisë të Universitetit Johns Hopkins ia atribuojnë këtë efektit stimulues të nikotinës gjatë natës. Pirja e duhanit gjithashtu përkeqëson apnenë e gjumit dhe çrregullime të tjera të frymëmarrjes si astma, të cilat mund ta bëjnë ta vështirësojnë.

Thuaji “jo” alkoolit

Alkooli prish modelin e gjumit dhe mund të ndiheni të freskët në mëngjes. Një martini mund t’ju ndihmojë të bini në gjumë fillimisht, por pasi të mbarojë, ka të ngjarë të zgjoheni dhe ta keni të vështirë të flini përsëri, sipas Mayo Clinic.

Mos qëndroni në telefon, laptop etj

Drita nga këto pajisje stimulon trurin, duke e bërë më të vështirë gjumin. Lërini pajisjet një orë para gjumit për të fjetur më shpejt dhe për të fjetur më mirë.

Përdoreni shtratin vetëm për të fjetur

Shtrati duhet të lidhet me gjumin, mos punoni, mos hani ose mos shikoni TV. Nëse zgjoheni gjatë natës, mos ndizni laptopin ose televizorin dhe bëni diçka qetësuese si meditimi ose leximi derisa të ndiheni përsëri të përgjumur.