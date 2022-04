Keni gjurmë gjaku në sy? Cilat janë shkaqet dhe si të parandaloni plasjen e kapilarëve?

Asgjë nuk i shkakton njerëzit panik aq sa gjaku në vende që nuk e prisnit.

Shpërthimi i kapilarëve në sy lë njolla specifike, shkaku i saktë i të cilave nuk dihet kurrë, por sigurisht që ka frikë, sidomos kur shfaqen tek fëmijët, gjë që ndodh shpesh.

Ky fenomen i pakëndshëm lidhet shpesh me kancerin e trurit dhe problemet e zemrës, por e vërteta është se, për fat të mirë, situata është shumë më ndryshe se kaq dhe më shpesh kur ka sy të përgjakur, nuk ka vend për panik, shkruan albeu.com..

Thyerja e kapilarëve nuk duhet ngatërruar me enët e zgjeruara të gjakut në sy. Kur kapilari në sy shpërthen, gjaku përhapet si një njollë e kuqe e errët dhe mbulon pjesën më të madhe të lëndës së bardhë.

Me kalimin e kohës, ky “gjak në sy” do të kthehet në një mavijosje dhe do të zverdhet derisa dalëngadalë të zbehet plotësisht.

Thyerja e kapilarëve është në fakt një gjendje krejtësisht e padëmshme dhe e padëmshme. Profesionalisht kjo dukuri quhet hemorragji subkonjuktivale dhe ndodh sepse enët e gjakut në sy janë shumë të brishta.

Këto janë disa nga fenomenet që mund t’i bëjnë ata të qëllojnë.

Lodhje dhe punë të rënda fizike

Pavarësisht nëse bëni punë të rënda fizike, ose kaloni 8 orë në ditë para kompjuterit, sytë tuaj ndjehen dhe vuajnë. Ju vazhdoni të punoni shumë në shtëpi kur vazhdoni të lexoni ose shikoni TV ose telefon pas punës.

Më pas sytë lodhen dhe inflamohen në mënyrë të pashmangshme, kështu që pasoja është plasja e kapilarëve.

Kollë dhe të vjella

Kollitja dhe të vjellat sforcojnë trupin, e për rrjedhojë edhe sytë. Përpjekja e tepërt mund të shkaktojë këputje të kapilarëve në sy. Megjithatë, ky është një skenar që është i mundur vetëm për shkak të një kollë intensive dhe afatgjatë.

Kapilarët e kollës janë më të zakonshme tek fëmijët sesa tek të rriturit. Këshilla e vetme që mund t’ju japim është të mos bëni panik para fëmijës dhe të mos e shqetësoni atë, sepse njollat ​​e gjakut sigurisht që do të zhduken së shpejti.

Në një situatë të tillë, mund të konsultoheni edhe me një pediatër, i cili do t’ju japë të gjitha këshillat dhe udhëzimet e nevojshme.

Lëndimi i syrit

Mbajtja joadekuate e lenteve të kontaktit dhe operacioni në sy mund të çojnë gjithashtu në këputje të kapilarëve. Nëse keni bërë ndonjë operacion në sy, rekomandohet që të kontaktoni me kohë një okulist.

Si të shmangni këputjen e kapilarëve?

Mënyra bazë për të parandaluar shpërthimet e kapilarëve për shkak të lodhjes është të pushoni më shpesh sytë. Bëjini sytë shpesh dhe lërini mënjanë të paktën disa minuta gjatë orës dhe shikoni sytë.

Rekomandohet që në dietën tuaj të përfshini boronica dhe ushqime të tjera të pasura me beta-karoten. Nëse kaloni shumë kohë para kompjuterit, rrisni marrjen e vitaminës C.

Kur bëhet fjalë për fëmijët, veçanërisht për foshnjat, është e nevojshme të parandaloni dëmtimin e tyre. Pritini thonjtë e tyre rregullisht dhe hiqni lodrat që mund t’i lëndojnë. /albeu.com/