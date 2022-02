Katër shenjat më të prekura nga hëna e plotë e shkurtit

Përgatituni për një natë me atmosferë intensive dhe pasionante, sepse hëna e plotë e ardhshme po jep një mundësi për të përqafuar dëshirat tuaja, për t’u fokusuar në atë që ju sjell kënaqësi dhe për të eksploruar anën tuaj të egër.

Hëna e plotë e shkurtit 2022, e quajtur edhe hëna e borës, po kalon në Luanin plot zjarr dhe të sigurt në vetvete më 16 shkurt, duke i dhënë kolektivit një shtysë të dashur për të marrë rreziqe të guximshme dhe të nevojshme.

Nëse jeni të shqetësuar për intensitetin e hënës së plotë që do të bjerë në paradën tuaj, mos u frikësoni. Luani rrallë e merr jetën shumë seriozisht, dhe edhe nëse jeni një nga shenjat e pakta të zodiakut më të prekura nga hëna e plotë e shkurtit 2022, do të gjeni besimin për të duruar sfidat me guxim ekstrem.

Hëna e plotë shënon përfundimin e ciklit hënor, duke sinjalizuar një kohë emocionesh intensive dhe energjie kaotike, sipas astrologjisë. Kjo ngjarje ofron mundësinë e përsosur për të manifestuar dëshirat tuaja më të thella, për të përfunduar projektet dhe për të reflektuar mbi emocionet tuaja të thella dhe të ndrydhura. Energjia e Luanit ka të bëjë vetëm me besimin, kreativitetin, kënaqësinë dhe guximin – kështu që ndërkohë që emocionet janë të larta dhe mund të ndodhë kaosi pas Ditës së Shën Valentinit, në përgjithësi, dridhjet do të jenë më pak të këqija dhe më frymëzuese pasi ju ndihmon të reflektoni dhe të veproni me hir dhe këmbëngulje.

Për më tepër, Venusi, planeti i lidhur me dashurinë dhe romancën, formon një aspekt lidhës me Marsin, planeti i agresionit, në krye të një nate eksplorimi pasionant.

Ndërkohë që të gjithë do të preken deri në një farë mase nga kjo hënë, disa shenja të zodiakut do ta ndiejnë nxehtësinë e Luanit më shumë se të tjerat. Lexoni për të parë nëse jeni një nga shenjat e zodiakut më të prekura nga hëna e plotë e shkurtit 2022:

Demi (20 prill – 20 maj)

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Ujori (20 janar – 18 shkurt)