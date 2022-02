Katër shenjat e Horoskopit që do të dashurohen në shkurt

Nëse jeni beqarë dhe i përkisni një prej shenjave të mëposhtme, shkurti është muaji juaj.

Yjet premtojnë ndryshime të mëdha në aferat tuaja të dashurisë dhe është koha për të gjetur një ndeshje.

Ndaj lexoni pak më poshtë dhe shikoni nëse i përkisni atyre me fat, të cilët do të shohin dashurinë duke trokitur në derën e tyre.

LUANI

Duke qenë me imagjinatë dhe duke gjetur mënyra të ndryshme për të fituar interes, këtë muaj, ju mund të ndryshoni situatën tuaj.

Nga data 7 shkurt, kur Afërdita është në shtëpinë tuaj të 5-të, keni të gjitha kushtet për të krijuar një marrëdhënie të bukur, me dikë që do të takoni më pas.

Nëse tashmë keni filluar të dilni jashtë, mos u dekurajoni nëse gjërat po ecin me ritmin e tyre dhe jo aq shpejt sa do të dëshironit. Relaksohuni dhe shijoni të gjitha momentet që kaloni së bashku. Së shpejti do të ketë zhvillimi që dëshironi.

BINJAKËT

Për disa arsye që vetëm ju e dini, këtë muaj do të bëheni më dyshues dhe më pak të sigurt në aferat e dashurisë. Është e rëndësishme të kesh besim te vetja.

Nëse është e nevojshme, kërkoni këshilla nga miqtë për ta kapërcyer këtë fazë së shpejti dhe të dilni me gjymtyrë.

E sigurt është se nga data 7 shkurt do të jeni personi numër 1 i kërkuar dhe do të vazhdoni në hapin tjetër, nëse tashmë keni gjetur personin që dëshironi të jeni më së bashku.

AKREPI

Mund të mos nxitoni për të hyrë në një lidhje këtë muaj, por planetët kanë plane të tjera për ju dhe ka shumë të ngjarë që ai që ju tërheq më shumë të jetë personi që do t’ju bëjë të dëshironi t’i shihni përsëri dhe përsëri, përsëri dhe qëndro me të për mirë.

Nëse kohët e fundit gjithçka në jetën tuaj duket e ndërlikuar, ndoshta tani duhet të harroni të vjetrat dhe, nëse është e nevojshme, të rrezikoni. Në fund të fundit, ju jeni nën mbrojtjen e planetëve, kështu që nuk keni asgjë për t’u frikësuar dhe nëse nuk rrezikoni, nuk do të fitoni!

DEMI

Dhe këtë muaj keni më shumë shanse për të pasur një lidhje, pasi dashuria merr një pjesë të madhe të jetës suaj. I lehtë dhe lozonjar, ai ndoshta do të gjejë një mënyrë për t’ju joshur, për t’ju bërë më të relaksuar dhe për t’ju shkëputur nga çështjet profesionale.

Për të arritur në këtë pikë, rruga mund të ketë qenë e gjatë, plot dyshime dhe hezitime, por tani ndiheni gati të bëni gjithçka për personin që doni, pasi siç e tregon gjithçka do të jetë aty dhe do t’ju sfidojë në mënyra të ndryshme për t’u shprehur më në fund ndjenjat tuaja.