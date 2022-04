Katër gabime që bëni në mëngjes, ndikojnë në gjumin më shumë sesa mendoni

Mënyra se si e filloni ditën tuaj mund të ketë një ndikim më të madh në gjumin tuaj sesa mendoni. Rutina e gjumit të mirë fillon në mëngjes, thonë ekspertët.

Zgjimi në një kohë të ndryshme çdo ditë

Kur bëhet fjalë për një gjumë të mirë, qëndrueshmëria është thelbësore – dhe po ashtu është edhe gjumi dhe zgjimi. Kur ndryshojmë orarin e gjumit për më shumë se një orë, trupi ynë ndihet i lodhur sepse ritmi cirkadian nuk është i sinkronizuar. Megjithatë, kur zgjoheni në të njëjtën kohë çdo ditë, trupi juaj natyrisht do të jetë më i gatshëm për t’u ngritur.

Vonesa e alarmit

Zvarritja nuk na bën asgjë përveçse e vështirëson ngritjen. Kur shtypni butonin e shtyrjes, ka më shumë gjasa të ktheheni në një gjendje gjumi më të thellë.

Shmangia e dritës së mëngjesit

Gjumi është i lidhur pazgjidhshmërisht me ritmin tonë cirkadian, i cili mbështetet në ndriçimin gjatë gjithë ditës (drita e mëngjesit do të thotë se është koha për t’u zgjuar dhe perëndimi i diellit do të thotë se është koha për të fjetur).

Marrja e dritës së mëngjesit për herë të parë është një mënyrë e shkëlqyer për të zgjuar trupin dhe mendjen tuaj, ndërsa shmangia e saj mund të ndikojë negativisht në ritmin tuaj cirkadian.

Koha më e mirë për të fjetur – pse është më e shëndetshme të shkoni në shtrat pikërisht atëherë?

anashkaluar mëngjesin

Mëngjesi lirisht mund ta quajmë vaktin më të rëndësishëm, i cili është një nga kushtet për një fillim të mbarë të ditës.