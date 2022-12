​Kardiologët: Ky është ushqimi më i keq për shëndetin e zemrës

Nuk është sekret se zemra është një organ jetik dhe se kujdesi për të kërkon zgjedhje të zgjuara të stilit të jetesës – ushtrime të rregullta, ushqim të duhur dhe praktikim të mekanizmave të shëndetshëm për përballimin e stresit.

“Zgjedhjet e këqija të ushqimit mund të çojnë në një rritje të presionit të gjakut dhe kolesterolit, si dhe në zhvillimin e diabetit, të cilët të gjithë janë faktorë rreziku për sëmundjet e zemrës dhe goditjen në tru”, thotë kardiologu Enrique Garcia-Sayan.

Një nga shkaqet e shumta të sëmundjeve të zemrës është diabeti. Zakonisht shoqërohet me një dietë të varfër, mbipeshë dhe konsumim të madh të karbohidrateve.

“Për të shmangur diabetin, rekomandohen ushqime me pak karbohidrate. Është gjithashtu e rëndësishme të shmangni ushqimet e pasura me yndyrë trans ose yndyra të ngopura. Ushqimet e pasura me yndyra trans dhe yndyra të ngopura mund të shkaktojnë formimin e depozitave të kolesterolit në arterie, të cilat mund të çojnë në bllokime që në fund mund të shkaktojnë një atak në zemër”, shpjegon kardiologu Ahmed Ansari.

Përveç kësaj, është e rëndësishme të kufizoni marrjen e kripës. Një dietë e pasur me kripë mund të çojë në presion të lartë të gjakut dhe kur është afatgjatë dhe e pakontrolluar, mund të shkaktojë dështim të zemrës.

Duhet të shmangen ushqimet me përmbajtje të lartë yndyre shtazore si proshuta, biftekët dhe mishi me yndyrë. Një ushqim i tillë ka një përqindje të lartë të yndyrës së ngopur, e cila mund të çojë në kolesterol të lartë dhe, në fund, në bllokim të arterieve, pohon doktor Ansari.

Garcia-Sayan pajtohet: “Unë rekomandoj fuqimisht që të gjithë pacientët e mi të kufizojnë marrjen e mishit të përpunuar, i cili përmban sasi të larta të yndyrave të ngopura dhe natriumit, dhe që janë lidhur me një rrezik në rritje të sëmundjet e zemrës dhe disa lloje të kancerit”.

Disa shembuj të mishrave pa yndyrë të shëndetshëm për zemrën përfshijnë gjoksin e pulës, peshkun dhe gjelin e detit. Mishi pa yndyrë ndihmon në ruajtjen e masës muskulore, e cila është e rëndësishme për forcën e përgjithshme. Gjithashtu, ato janë të ulëta në yndyrë, gjë që është e mirë për zemrën. Perimet janë një burim i shkëlqyer i ushqyesve, vitaminave dhe mineraleve. Përveç kësaj, është plot me fibra që rregullojnë sistemin tretës dhe ul kolesterolin.