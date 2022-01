Kanceri, ushqimi popullor që rrit rrezikun me 20 për qind

Kanceri është jashtëzakonisht i vështirë për t’u luftuar sepse qelizat kancerogjene shpesh përhapen dhe shumohen përpara se të zbulohen.

Mbrojtja më e mirë kundër kancerit është të zvogëloni rrezikun e zhvillimit të tij në radhë të parë. Disa vendime dietike janë treguar se rrisin rrezikun e kancerit.

Lidhja midis dietës dhe kancerit është komplekse dhe jo përfundimtare, por “ne e dimë me siguri se mishi i përpunuar është një shkaktar i kancerit”, thotë Cancer Research UK. Mishi i përpunuar përfshin proshutën, sallamin dhe salsiçet.

Sipas Cancer Research UK, mishi i kuq klasifikohet si shkaktar i mundshëm i kancerit. “Kjo do të thotë se ka shumë prova të mira të një lidhjeje, por ne kemi nevojë për disa studime të tjera të cilësisë më të mirë për të qenë të sigurt”.

Çfarë thonë provat?

Një studim me rreth 500 mijë njerëz i botuar në Gazetën Ndërkombëtare të Epidemiologjisë zbuloi se njerëzit që hanin mish të kuq ose të përpunuar katër ose më shumë herë në javë kishin një rrezik 20 për qind më të lartë të kancerit të zorrëve sesa ata që kënaqeshin me më pak se dy herë në javë.

Në mënyrë të veçantë, pjesëmarrësit që raportuan se konsumonin mesatarisht 76 gram mish të kuq dhe të përpunuar në ditë krahasuar me 21 gram në ditë kishin një rrezik 20 për qind më të lartë të kancerit të zorrëve.

Rreziku i kancerit të zorrëve u rrit me 19 për qind për çdo porcion të përditshëm prej 25 gramësh mish të përpunuar, që është e barabartë me një fetë proshutë. Dhe për çdo 50 gram në ditë mish të kuq – e barabartë me një copë të trashë mishi të pjekur – rreziku i kancerit të zorrëve rritej me 18 për qind.

Studimi gjithashtu lidhi alkoolin me një rrezik më të lartë të kancerit të zorrëve: vetëm gjysmë litër birrë në ditë rrit rrezikun e kancerit të zorrëve me tetë për qind.