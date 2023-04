KAMERA E FSHEHTË/ Ja sa paguajnë gratë në Shqipëri për një natë me zhigolonë (VIDEO)

Edhe gratë shqiptare preferojnë të paguajnë për seks. Madje tarifa të larta që variojnë nga 100 deri në 1700 euro. Kështu shprehet zhigoloja që ka rënë në grackën e ‘Piranjave’.

Djemtë e rinj shqiptarë të ditëve të sotme kanë gjetur një mënyrë origjinale për të kamufluar prostitucionin. Një prej tyre është edhe zhigoloja ‘Made in Albania’, i cili ka rënë në grackën e emisionit ‘Piranjat’.

I frymëzuar nga rastet e përsëritura të prostitucionit, që lulëzoi nëpër qendrat e masazhit, shoqëruesi i orëve të vona ka hapur një faqe në instagram, nëpërmjet të cilës ofron shërbime si fizioterapist. Kuptohet, që kjo është vetëm një alibi për të ushtruar profesionin më të vjetër në botë.

Masazhe, marrëdhënie seksuale me vajza dhe gra në moshë, madje edhe seks me çifte janë disa nga shërbimet që ofron zhigoloja, i cili u prezantohet klienteve me emrin ‘Aleksandër’ . Por kjo ndodh pasi ka fituar besimin e tyre. Këto etapa kaloi edhe aktorja e ‘Piranjat’ e cila pasi komunikoi virtualisht me zhigolonë për shërbimet, lë takim për të mësuar më tepër mbi shërbimet e tij ‘ekstra’.

Pasi rrëfen eksperiencat e para të ‘shitjes’ së vetes si dhe preferencat seksuale të klientelës, shoqëruesi, i cili ushtron një profesion të ndaluar si prostitucioni shprehet se tarifat variojnë nga 100 deri në 1700 euro, në bazë të shërbimeve ekstra që ofron. Ai është shprehur se ka ndërmend ta vazhdojë këtë punë derisa ta kërkojnë klientët.