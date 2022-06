Kafe apo çaj? Mësoni njëherë e mirë me cilën prej tyre duhet ta nisni ditën

A e dini se kafeja dhe çaji janë pijet më të konsumuara në botë?

Shumë njerëz e fillojnë ditën e tyre me një filxhan kafe ose një filxhan çaj, por shumica e tyre zgjedhin kafen përpara çajit.

Pyesni veten me çfarë është më mirë të filloni ditën tuaj? Epo, përgjigjja është kafeja, kështu që vazhdoni të lexoni për të zbuluar pse!

Kafeja do t’ju ​​ndihmojë në përqendrim

Nëse keni nevojë të përqendroheni ndërsa studioni për një provim ose nëse merrni pjesë në diçka që ka nevojë për më shumë fokus, konsumoni një filxhan kafe. Kafeja përmban kafeinë që do t’ju ndihmojë të qëndroni vigjilent dhe t’ju mbajë zgjuar.

Kafeja do t’ju japë një nxitje të menjëhershme

Kafeina ndërvepron me receptorët e adenozinës në tru dhe zvogëlon ndjenjën e lodhjes. Pas vetëm 15 minutash pirje kafeje, do të përjetoni energji të menjëhershme.

Kafeja mund t’ju ​​ndihmojë të humbni peshë

Studimet kanë treguar se kafeja mund të shkaktojë nivele më të ulëta të yndyrës, veçanërisht te burrat. Një studim tjetër tregoi se acidi klorogjenik, i cili gjendet në kafe mund të ndihmojë në uljen e peshës trupore.