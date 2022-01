Ka pesë “gjuhë dashurie për paratë”, cila është e juaja?

Njohja me mënyrën se si i trajtoni paratë brenda një çifti mund të çojë në përmirësimin e marrëdhënieve, si me gjysmën tjetër ashtu edhe me financat tuaja personale.

Peter Brooks, kreu i financave të sjelljes në Barclays të Britanisë, thotë se ekzistojnë pesë lloje kryesore të personalitetit ose gjuhë dashurie kur bëhet fjalë për trajtimin e fondeve tuaja.

Ai mendon se të mësosh gjuhën e dashurisë për paranë tënde dhe të partnerit do t’ju ndihmojë jo vetëm të keni një lidhje më harmonike, por edhe të merrni vendime më të mira financiare, si veçmas ashtu edhe së bashku

Siguria e kursimeve

Nëse kjo është gjuha juaj e dashurisë për paratë, ju jeni dikush që ju pëlqen të keni një pamje të qartë dhe të rregullt të llogarisë suaj të kursimeve dhe të dini se keni gjithmonë një jastëk të mirë nëse gjërat shkojnë keq.

Një problem me të cilin mund të përballet ky lloj po del pak dorështrënguar. Ndonjëherë jeni kaq të fokusuar në kursimin për të ardhmen, saqë nuk jeni të gatshëm të shpenzoni këtu dhe tani.

Dhënie bujare

“Të pëlqen të jesh bujar me paratë e tua dhe të mburresh me miqtë dhe familjen kur të mundesh, gjë që të jep kënaqësi të pafund”, kështu e përshkruan Peter këtë lloj.

Është bukur të jesh bujar, por sigurohu që të mos e prishësh veten duke dhënë më shumë se sa mundesh.

Shpenzime spontane

Ju që e keni këtë gjuhë të dashurisë për paratë, vlerësoni eksitimin në shpenzimet tuaja të përditshme dhe nuk ju pëlqen t’i përmbaheni shumë fort buxhetit, ndërkohë që e dini se duhet të shpenzoni brenda mundësive tuaja. ju nuk e ndjeni nevojën për t’u fokusuar shumë në qëllimet afatgjata të kursimit dhe përkundrazi ju pëlqen të jetoni këtu dhe tani.

Kini kujdes që të siguroheni që ende të lini mënjanë para aty ku mundeni dhe të merrni parasysh qëllimet tuaja afatgjata të kursimeve herë pas here. Kjo do të jetë veçanërisht e rëndësishme nëse keni një marrëdhënie me dikë që bie në gjuhën e dashurisë “Siguria e Kursimeve”, për të shmangur çdo konflikt parash.

Planifikimi i zellshëm

Nëse gjuha juaj e dashurisë për paratë është një planifikim i zellshëm, ju ka të ngjarë të keni një tabelë të duhur të daljeve dhe të ardhurave tuaja, një buxhet të caktuar për çdo muaj, javë, madje edhe ditë, dhe gjithmonë e dini saktësisht se sa para ka në llogarinë tuaj.

Për ju, të qenit sa më i informuar është thelbësor. Sigurohuni që partneri juaj ta kuptojë këtë dhe të mos shqetësohet nga mungesa juaj e spontanitetit.

Komunikimi i mbyllur

“Nëse je dikush që ndihet i shqetësuar për kontrollin e bilancit të bankës, sfidimi i partnerit për të folur hapur për paratë ka të ngjarë të jetë vërtet i pakëndshëm, edhe nëse mbështetja e tyre është me qëllim të mirë”, thotë Peter.

Njerëzit me këtë “Gjuhë të dashurisë së parasë” priren të pëlqejnë t’u kujtojnë të tjerëve për pikat e tyre të forta personale, qoftë duke treguar faktin se kishin vullnet për të refuzuar një pije të shtrenjtë ose se kanë arritur të lënë mënjanë kursimet për një ditë me shi muajin e kaluar, thotë Brooks.