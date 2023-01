Ka një mënyrë, si të shikoni “Story-t” në Instagram pa e marrë vesh askush

Ju ndoshta keni dashur t’i hidhni një sy historisë së dikujt në Instagram, por nuk doje që ai person të dinte që ju e keni bërë atë. Ka një zgjidhje edhe për këtë.

Ka shumë arsye pse dikush dëshiron të shikojë postimin e dikujt në Instagram Story në mënyrë anonime, dhe nëse jeni një prej tyre, ne jemi këtu për t’ju ndihmuar ta bëni atë në mënyrë të sigurt dhe pa frikën se diçka nuk shkon keq, duke zbuluar identitetin tuaj në proces.

Siç e dini, Instagram gjithmonë njofton përdoruesit e tij që kanë parë historinë e tyre të publikuar, por gjithmonë ka një mënyrë për të shmangur diçka dhe aktualisht ka disa truke të disponueshme edhe për këtë aktivitet.

Ne nuk do të shqetësohemi këtu me instalimin e aplikacioneve që pretendojnë se ofrojnë atë funksionalitet. Ndërsa ata mund t’ju ndihmojnë në të vërtetë në kauzën tuaj, shpesh ka një çmim të fshehur për të paguar dhe ai çmim është zakonisht një shkelje e privatësisë suaj dhe, mjaft shpesh, shitja e të dhënave tuaja. Në vend të kësaj, ne do t’ju ofrojmë mënyra të provuara për ta bërë atë plotësisht të sigurt.

Mënyra më e besueshme Infract

Sipas shumë njerëzve, mënyra më e sigurt për të parë postimet në Instagram Story në mënyrë anonime është përdorimi i shërbimit Infract. Ka shumë sajte që pretendojnë se ofrojnë këtë aftësi, por Inflatt është dëshmuar të jetë zgjidhja më e shpejtë dhe më e besueshme në testim.

Pasi të vizitoni faqen, duhet të shkoni te Tools > Profiles > Stories Viewer dhe më pas të vendosni emrin e saktë të profilit në fushën e kërkimit, me prefiksin @ (për shembull: @kajgana.com). Pas kësaj, Infract do t’ju tregojë postimin e kërkuar të Story (ose postime të shumta) dhe ju do të mbeteni anonim. Madje do t’ju ofrohet të shkarkoni imazhin në pajisjen tuaj.

Nuk ka nevojë të identifikoheni, thjesht funksionon. Ju gjithashtu mund të shikoni profilin e dikujt nëse zgjidhni Shikuesin për Instagram në vend të Shikuesit të Stories.

Vini re se ende nuk mund t’i shihni postimet e Story si dhe postimet e profilit nëse personi në fjalë e ka kyçur profilin e tij.

E kontrolluar, por e rrezikshme, shkëputja e internetit

Për shkak se Instagram ngarkon automatikisht një numër të caktuar postimesh në Story pa i hapur ju, për të parë në mënyrë anonime Story-in e dikujt, duhet të çaktivizoni lidhjen tuaj të internetit ndërsa jeni në aplikacionin Instagram duke rrëshqitur poshtë nga pjesa e sipërme e telefonit tuaj dhe duke aktivizuar “Modalitetin e aeroplanit”.

Ky truk është vërtetuar se funksionon, por meqenëse aplikacioni ende kujton se keni parë historinë e dikujt – të cilin do ta vini re nëse e mbyllni me forcë aplikacionin, fikeni internetin dhe rindizni atë – ne nuk jemi të bindur që në disa pikë Instagram nuk do të prezantojë ndryshime që më pas informojnë personin se ju keni qenë ndër ata që e kanë parë historinë, kështu që ne mendojmë se kjo mënyrë është shumë e rrezikshme.