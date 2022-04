Ka disa interpretime: Çfarë do të thotë nëse ëndërroni një punë?

Në vend që të bini në një gjumë të thellë dhe të zgjoheni me një këndvështrim të ri për jetën, duke u dukur rreth 10 vjet më i ri, ju keni ëndërruar për një punë dhe ju duket se më parë gjithçka ka rënë në ujë.

Ja çfarë mund të thotë:

Ju ëndërroni të jeni në punë

Ëndrra më e zakonshme për karrierën tuaj është të jeni në punë. Nëse jeni duke ëndërruar të shkruani në laptop në tavolinën tuaj si zakonisht, duke biseduar me kolegët me kafe dhe ujë, ose duke u takuar, duke u shqetësuar për një skenar të përsëritur.

Në realitet, shumë prej nesh kalojnë më shumë kohë në punë dhe me kolegët sesa me miqtë më të afërt, dhe ndonjëherë edhe me familjen. Sigurisht, ne të gjithë duam të kemi ëndrra shumë më emocionuese, të shkosh në një ekspeditë nëndetëse në thellësi të detit do të ishte një arratisje e mirëpritur, por nëse e ëndërroni këtë, truri juaj e përpunon këtë informacion sepse ka më shumë.

Nëse keni ëndërruar për një ditë të rregullt në punë, shanset janë që të jeni jashtëzakonisht të përkushtuar ndaj karrierës suaj. Ekspertja dhe autorja e ëndrrave Kelly Sullivan Walden shpjegoi se ëndrra e kësaj nate do të thotë se puna juaj është e rëndësishme. Kjo lloj ëndrre është e zakonshme për sipërmarrësit dhe mund t’ju ndihmojë të përmirësoheni në punën tuaj, por gjithashtu mund t’ju lërë të ndiheni sikur keni nevojë vetëm për një pushim, shkruan albeu.com.

Ju ëndërroni të jeni në një punë tjetër

Ndoshta ju ngatërroheni nga kjo lloj ëndrre, duke menduar për një moment nëse jeni ende i punësuar aty ku jeni? Kur zgjoheni, me siguri po pyesni se cili është kuptimi i kësaj ëndrre.

Çdo gjë që duket e pazakontë ose e papërshtatshme në ëndrrën tuaj për punën është sigurisht për analizë, sepse ka një kuptim shumë më të thellë nga sa mendoni.

Kushtojini vëmendje të veçantë të çuditshmes. Nëse ëndrra ishte pozitive dhe ju ndiheni më të lumtur se kurrë, mund të nënkuptojë se po përpiqet t’ju tregojë se lëvizja në një punë tjetër (ose një qytet tjetër!) mund të jetë ajo që ju nevojitet.

Një ëndërr negative mund të nënkuptojë që ju ndiheni shumë të lidhur me punën tuaj aktuale dhe keni frikë se do ta humbisni atë.

Ju ëndërroni të jeni një shef

Një ëndërr klasike! Ju dëshironi të jeni një shef. Disa ëndërrojnë të jenë policë, të tjerë të jenë mbretër, ka nga ata që e shohin veten si një alien që përpiqet të mbizotërojë! Nuk është çudi, por nëse ëndrra juaj autoritare ishte të bëheshit kreu i një kompanie, atëherë ajo ka një kuptim të thellë se si e shihni jetën tuaj aktuale.

Ndërsa mund të mendoni se të ëndërrosh të jesh shef do të thotë të kesh vetëbesim të lartë kur bëhet fjalë për aftësitë e tua në punë, mund të nënkuptojë gjithashtu se nuk je i kënaqur me jetën ose pozicionin tënd aktual.

Në fakt, mund të mendoni se e keni tejkaluar rolin tuaj në punën që bëni dhe mendoni se e meritoni promovimin pas vitesh punë të palodhur.

Kjo lloj ëndrre mund t’i referohet edhe problemeve me paratë dhe ndjenjës se dëshironi të bëni një hap më tej në jetë. Në fakt, të ëndërrosh të jesh shef do të thotë që nuk ndihesh si shef apo autoritet në jetën tënde aktuale , mund të ndihesh sikur dëshiron që të vendoset më shumë përgjegjësi mbi supet tuaja. Ju dëshironi më shumë fuqi dhe zë në vendimet e mëdha në kompaninë tuaj.

Nëse ndonjë nga këto ju duket e njohur, analizoni më tej ëndrrën dhe mendoni se si të ndryshoni punën tuaj për më mirë, por aktivitetet e jetës reale.

Ju ëndërroni se jeni pushuar nga puna, ose se keni dhënë dorëheqjen

Shumë prej nesh do ta klasifikonin ëndrrën për t’u pushuar nga puna si një makth. Ndoshta ju jeni zgjuar nga kjo ëndërr në panik të plotë, me një rrahje zemre të shpejtë dhe djersë të fortë të ftohtë. Kur më në fund u qetësuat dhe kuptove se gjithçka ishte vetëm një ëndërr, me siguri filluat të pyesni veten pse truri juaj vendosi t’jua bënte këtë në radhë të parë.

Nëse keni ëndërruar të pushoheni nga puna, rëndësi i jepet frikës reale që keni. Ashtu si të ëndërrosh të jesh vetëm, që mund të tregojë frikën e largimit, të ëndërrosh për t’u pushuar nga puna mund të nënkuptojë se ke frikë se nuk je mjaftueshëm i mirë, se nuk shihesh si mjaftueshëm i aftë, ose thjesht shqetësohesh se mund të zhgënjehesh, shefi juaj.

Kjo ëndërr mund të lidhet edhe me diçka reale që po ndodh aktualisht në vendin tuaj të punës. Keni hyrë kohët e fundit në një debat me shefin tuaj që ka treguar se nuk jeni dakord? Keni bërë një gabim në punë që keni frikë se do t’ju ndjekë përsëri? Ky makth mund të nënkuptojë gjithashtu se keni frikë se mos mbeteni pa para, se aktualisht keni një lloj stresi financiar.

Anasjelltas, të ëndërrosh të largohesh nga puna do të thotë të duash lirinë dhe të fillosh të ndihesh i ngarkuar nga karriera juaj aktuale. /albeu.com/