Jupiteri kthehet te Peshqit, 4 shenjat e Horoskopit që deri në fund të vitit do t’ju “rrijë sahati 12”

Kthimi i Jupiterit në shenjën e Peshqve sjell me vete ndryshime, të dhëna të reja në çështjet personale dhe profesionale dhe shumë mundësi zhvillimi në çdo fushë të jetës sonë.

Ky planet është i lidhur me fat, mundësi, optimizëm, bollëk dhe zgjerim dhe është ajo që na jep shtytjen për të shkuar më tej, për të eksploruar botën dhe për të kërkuar diçka më të mirë se ajo që kemi pushtuar tashmë.

Jupiteri te Peshqit do të rikthejë çështjet që na preokupuan në pranverën e vitit 2022 dhe do të na japë një shans të fundit për ta shfrytëzuar sa më shumë.

Por cilat janë 4 shenjat që do të favorizohen më shumë nga Jupiteri te Peshqit nga 28 tetori deri më 20 dhjetor 2022?

Gaforrja

Hyrja e Jupiterit në shenjën e Peshqve është një ngjarje jashtëzakonisht e gëzueshme për ju, pasi do të rifitoni optimizmin e humbur dhe do t’i shihni situatat me një lente tjetër. Do të fokusoheni më shumë në potencialin tuaj dhe më pak në pengesat e mundshme, dhe ky qëndrim do t’ju ndihmojë të përmbushni qëllimet e dëshiruara. Jupiteri ju jep besim, ndaj asgjë nuk është e pamundur për ju tani, përderisa ju besoni në të me të gjitha forcat.

Mundësi shumë të rëndësishme po hapen para jush dhe është koha ideale për të promovuar planet tuaja dhe për të zgjeruar aktivitetet tuaja. Çështjet ligjore dhe çështjet e studimit dhe trajnimit do të kenë një rezultat shumë pozitiv, ndërkohë që ka mundësi që t’ju jepet mundësia të udhëtoni ose të vini në kontakt me njerëz nga jashtë, gjë që do t’ju ndihmojë të arrini me sukses qëllimet tuaja.

Ndaj jepini një rëndësi të madhe personave që takoni gjatë kësaj kohe, pasi ata mund të ndryshojnë botëkuptimin tuaj dhe t’ju japin mësime të vlefshme.

Virgjëresha

Me planetin e fatit në shtëpinë tuaj që simbolizon marrëdhëniet dhe partneritetet personale, është e sigurt që gjatë kësaj kohe do t’ju jepet mundësia të përmirësoni marrëdhëniet e rëndësishme në jetën tuaj. Pra, nëse jeni të palidhur ose keni përjetuar zhgënjime të mëdha nga njerëzit që ju rrethojnë, tani mund të bëni një njohje që do t’i japë kuptim jetës tuaj dhe do t’ju bëjë të besoni përsëri në ndjenjën dhe shoqërinë, ndërsa ka mundësi që të pajtoheni me njerëz që ishte larguar nga ju për disa arsye.

Nëse tashmë jeni fejuar, Jupiteri te Peshqit është mundësia e përkryer për të zyrtarizuar marrëdhënien tuaj ose për t’u afruar me partnerin dhe për ta kuptuar më mirë njëri-tjetrin. Edhe pse në përgjithësi jeni një mendimtar logjik dhe nuk ndikoheni lehtë nga emocionet, tani do t’i jepni më shumë rëndësi asaj që ndjeni. Por fati nuk ndalet me kaq, pasi Jupiteri do të sjellë mundësi po aq të rëndësishme në partneritetet tuaja profesionale, ndaj duhet t’i mbani sytë hapur.

Një marrëveshje që mbyllni tani, ose një njohje që bëni, do të luajë një rol kyç në zhvillimin tuaj dhe do t’ju ndihmojë të arrini qëllimet tuaja. Jeni të ftuar të ulni tonin, të tregoni një frymë kompromisi dhe t’u jepni të tjerëve mundësinë për të provuar vlerën e tyre për ju.

Akrepi

Me hyrjen e Jupiterit në shenjën e Peshqve, fillon një nga periudhat më romantike për ju. Vetëbesimi juaj tani do jetë i lartë dhe do ndjeni një dëshirë të fortë për të flirtuar dhe shijuar gëzimet e jetës. Ka shumë mundësi që dashuria të trokasë në derën tuaj tani ose të hyjë në jetën tuaj një person që do t’ju ngrejë shpirtin dhe do t’ju bëjë të ndiheni të veçantë.

Nëse tashmë jeni në një lidhje, Jupiteri tek Peshqit do ju ndihmojë të afroheni më shumë me partnerin dhe fëmijët tuaj dhe të kaloni momente të bukura me ta. Ju keni nevojë për t’u dëgjuar dhe për të thënë “të dua”, për t’u ndjerë i kërkuar dhe për t’u shprehur ndjenjat tuaja të tjerëve. Por përveç dashurisë dhe marrëdhënieve, Jupiteri do t’ju japë frymëzim dhe do të rrisë kreativitetin tuaj.

Pra, nëse jeni një artist apo dëshironi të vini në veprim një plan biznesi, shfrytëzoni sa më shumë këtë periudhë për të shfaqur talentet tuaja dhe për të promovuar idetë tuaja.

Peshqit

Jupiteri rihyn në shenjën tuaj dhe ju ofron fat, optimizëm dhe mundësi për zgjerim në fushat më të rëndësishme të jetës suaj. Marrëdhëniet tuaja personale do jenë të favorizuara dhe ka mundësi që në periudhën e ardhshme të bëni njohje shumë të rëndësishme apo edhe të gjeni gjysmën tjetër.

Do të shfaqen njerëz që do t’ju krijojnë ndjenja të bukura dhe do t’ju ndihmojnë të shëroni plagët dhe të lini pas përvojat e dhimbshme të së shkuarës. Është koha e përkryer për të zyrtarizuar marrëdhënien tuaj ose për t’u rilidhur me njerëzit e dashur, pasi emocionet mbretërojnë suprem. Jeni në një fazë ku do të keni më shumë besim dhe do të dëshironi të shoqëroheni, të takoni njerëz, të udhëtoni dhe të shtoni aventura në jetën tuaj.

Pengesat tani janë vetëm sfida për ju dhe vështirë se do t’i lini poshtë. Në fund të fundit, edhe ëndrra juaj më e madhe mund të realizohet tani, përderisa përfitoni nga mundësitë dhe nuk humbisni besimin në aftësitë tuaja, por edhe në vetë jetën./albeu.com/