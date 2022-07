Ju po sabotoni lumturinë dhe suksesin tuaj: 7 rregullat që ju tregojnë se çfarë të hiqni nga jeta juaj

Nga natyra, njerëzit priren të fajësojnë mjedisin dhe rrethanat për dështimet ose jetët e tyre të paplotësuara, dhe pak njerëz janë të vetëdijshëm se ata kanë një ndikim të keq në jetën e tyre.

Ky ndikim i keq vjen nga vlerat, qëndrimet dhe të menduarit e gabuar që largon vëmendjen nga gjërat e rëndësishme në jetë dhe hapat që nevojiten për të përparuar në të gjitha fushat e jetës.

Askush nuk është perfekt dhe të gjithë bëjnë gabime, por e mira e jetës është se rruga e një personi mund të ndryshojë çdo ditë.

Të punosh me veten është një gjë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe kur të lexosh se çfarë gjërash ndoshta po bën dhe kështu të mbash veten në vend, mendo me kujdes. Absolutisht të gjithë janë të prirur ndaj tyre, ndaj nëse i bëni, përpiquni të kapni veten në momentet kur ndodh dhe ndaloni. Me to, ju dëmtoni veten më shumë se kushdo tjetër, shkruan albeu.com.

1. Vlerësimet – E bukura e kësaj bote është se ne të gjithë jemi të ndryshëm, ndaj duhet të ndaloni së gjykuari njerëzit e tjerë bazuar në pamjen e tyre, suksesin apo ndonjë gjë tjetër. Gjithashtu, mos e vlerësoni veten duke u bazuar në njerëz të tjerë, domethënë, duke e krahasuar veten me të tjerët.

2. Inati – Kjo është një ndjenjë shumë e dëmshme që fjalë për fjalë ju helmon shpirtin dhe ju detyron të fokusoheni në të gjitha aspektet negative të jetës suaj. Në vend që të fajësoni të tjerët dhe të kërkoni justifikim për veten tuaj, mendoni se çfarë duhet të bëni më pas për të ecur përpara në jetë. Falini të tjerëve suksesin si dhe gjërat e këqija që ju kanë bërë.

3. Gjykimi – Derisa të jeni në situatën e një personi, nuk mund të dini se si ndihen, si jetojnë dhe pse bëjnë atë që bëjnë. Mundohuni të gjeni mirëkuptim, në vend që të shpenzoni energjinë tuaj duke gjykuar njerëzit e tjerë. Dënimi është diçka që e pengon një person të rritet, të zhvillohet dhe të përparojë.

4. Mohim përgjegjësie – Gjithmonë merrni përgjegjësi për veprimet tuaja, pavarësisht sa gabim jeni. Kjo është karakteristikë e një personi të pjekur dhe të guximshëm.

5. Pritshmëritë – Mos prisni asgjë nga vetja, të tjerët apo jeta, sidomos kur bëhet fjalë për gjëra të largëta dhe plane afatgjata. Në këtë mënyrë, ju do të çliroheni nga zhgënjimi i mundshëm, nëse ndodh.

6. Kufizimet – Besoni në veten tuaj dhe mos i lejoni vetes apo të tjerëve t’ju thonë se çfarë dhe sa mund të bëni vetë.

7. Adhurimi – Më mirë të kesh një person të cilit i drejtohesh, por nuk duhet t’i lavdërosh ata, kushdo qofshin ata. /albeu.com/