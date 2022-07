Ju lehtë mund të bëni vetë një rrjetë mbrojtëse për dritaret, në mënyrë që mushkonjat dhe insektet e tjera të mos hyjnë në shtëpi

Ja se si ta bëni vetë rrjetën e dritares për të mbajtur insektet e bezdisshme jashtë shtëpisë tuaj gjatë verës. Një ekspert DIY nga Britania ka zbuluar një mënyrë të thjeshtë për të bërë vetë rrjetën e dritareve. Nëse ju pëlqen t’i mbani ato të hapura gjatë muajve të verës, por nuk mund t’i duroni defektet, provoni këtë truk.

Ekspertja ndau një zgjidhje të thjeshtë në llogarinë e saj TikTok.

Në videon e shkurtër, ata fillimisht përmendin se do t’ju duhet një copë rrjetë, me vrima mjaft të vogla që insektet nuk do të mund të zvarriten.

Për më tepër shikoni videon. /albeu.com/