“Ju duhet forcë dhe guxim …”, Horoskopi i ditës së hënë, 30 Tetor 2023

Dashi:

E nesërmja mund t’ju sjellë disa vështirësi, ndaj përpiquni të përveshni mëngët pasi do të keni shumë gjëra për të bërë. Merrni masa që të shmangni disa situata duke i lënë pas me forcë dhe guxim.

Demi:

Dita e nesërme më në fund do të jetë më e mirë se fundjava që po mbyllet dhe humori juaj gjithashtu do të ndikohet pozitivisht. Mundohuni që nervozizmin e grumbulluar mos e shfryni në punë apo për çështje të ndryshme në dashuri.

Binjakët:

Përpiquni të mbani larg nervozizmin dhe axhitimin, sidomos nëse keni përgjigje që mund të jenë të ngadalta dhe të vështira për kapërdimin e tyre nga palët e tjera. Mundohuni të lehtësoni stresin duke krijuar momente vetëm për veten tuaj.

Gaforrja:

Horoskopi i Paolo Fox tregon se duhet të keni më pak kërkesa ndaj partnerit/es tuaj: do të dëshironit që ai ose ajo të lexonte atë që ndjeni brenda jush pa thënë asnjë fjalë. Megjithatë përpiquni të hapeni më shumë këto ditë: dashuria mund t’ju japë atë qetësi që ju mungon ende në punë.

Luani:

E hëna 30 do të jetë një ditë pozitive për ju pavarësisht disa pengesave të vogla që nuk do të mund t’i kapërceni akoma. Kjo vlen si në sferën profesionale/mësimore dhe atë të punës, ashtu edhe në jetën dashurore dhe në tërësi në atë private.

Virgjëresha:

Nesër do të jetë një ditë e trazuar dhe nervoze për ju. Mundohuni të mos zemëroheni dhe t’i lini gjërat të rrëshkasin, sepse është vetëm një fazë shumë e shkurtër. Mos u grindni, mos merrni provokime dhe lëreni të shkojë.

Peshorja:

Nesër do të jetë dita e përsosur për të menduar për dashurinë. Për sa i përket punës, gjërat do të evoluojnë në një mënyrë pozitive, por përpiquni të kapni mundësitë dhe të mos ngecni, por të shikoni përreth me kujdes.

Akrepi:

Një ditë pozitive kjo e hënë 30, në të cilën mund të ketë disa lajme të mira. Kjo e hënë premton të jetë një ditë e mirë, e cila do të largojë të gjitha gjërat negative të përjetuara në të kaluarën e afërt. Mundohuni të mos mendoni më për atë që ka ndodhur. Në dashuri, çdo gjë mirë.

Shigjetari:

Jeni të favorizuar përsa i përket dashurisë, ndaj jepini vend të rëndësishëm ndjenjave, por përpiquni të qëndroni larg debateve. Puna mbrohet edhe nga yjet, mund të filloni një projekt të ri, kurse diçka që sapo ka nisur, do të jetë e suksesshme.

Bricjapi:

Dita e nesërme do të jetë paksa e komplikuar: mund të ndiheni të stresuar dhe, ndonjëherë, edhe pak agresivë. Në punë mund të ketë disa probleme, ndoshta të lidhura me çështjen e parave. Në dashuri, ka ardhur koha për të lëvizur “gurët”.

Ujori:

Mundohuni të rrini me këmbë në tokë dhe kushtojini pak më shumë rëndësi çështjeve materiale. E po ashtu mbani nën kontroll shpenzimet. Për sa i përket ndjenjave, mund të rikuperoni një histori të zhytur në krizë.

Peshqit:

Një ditë e qetë pritet të jetë kjo e hënë 30, në të cilën megjithatë, mund të ketë keqkuptime, tensione apo mosmarrëveshje me ata që ju rrethojnë. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe mbi të gjitha të mos thelloheni në debate.