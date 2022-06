Ju a thotë hëna: Ja datat kur duhet t’i prisni flokët që t’ju ec mbarë rritja e tyre

E kishit menduar që duhet të zgjidhni kohën ideale sipas hënës?

Duket se hëna mund te kete nje ndikim pozitiv ose negativ ne prerjen e flokëve , por nuk ka nje shkence te sakte.Gjate shekujve, keto besime popullore kane kushtezuar zgjedhjen e shume grave ne te gjithe boten. është e rendesishme te pershtatesh sipas henes per te vendosur se kur te shkurtosh flokët.

Nese flokët priten sipas henes ,ajo i ndihmon ata te rriten me shpejte.

Nje zvogelim i lehte do te jete i mjaftueshem per te pasur flokë te trashe, te forte brenda disa javesh sepse nuk është e nevojshme te beni nje prerje te paster.

Hëna e plote është faza ideale per prerjen.

Flokët do te jene te forta dhe te ndritshme dhe do te rriten edhe me shpejt pa nevojen per trajtime te medha.

Flokët do te jene me pak te dobeta ,gjate fazes se zbehte ,duket se nese keni nje flokë te rebeluar dhe te holle, ne kete faze hëna mund t’i ndihmoje ato te behen me te menaxhueshme. Per rezultatin e flokëve te persosur mund te ndikoje edhe orari ku koha me e mire është midis gjashtes se mengjesit dhe mesdites.

Kur duhet te shmangni prerjen e tyre sipas kalendarit henor dhe flokët? Kur ka hene te re është koha absolute per te shmangur prerjen e flokëve.

Por ,cila është arsyeja? Ne kete faze hëna është e fshehur midis Tokes dhe Diellit dhe prandaj nuk është e mundur ta shohesh ate.

Nje dobesim te folikulave te flokëve ,do te shkaktohej dhe nje tendence per renie me te madhe te tyre.

Sipas NASA, më poshtë po ju tregojmë datat kur hëna bëhet e plotë për muajt e mbetur të vitit:

13 Kokrrik 2022

11 Gusht 2022

10 Shtator 2022

9 Tetor 2022

8 Nëntor 2022

7 Dhjetor 2022