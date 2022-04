Jo vetëm për pastrim, si mund ta përdorni ilaçin e xhamave për t’ju lehtësuar punë

Kur blini një ilaç për të larë xhamat, ka të ngjarë të supozoni se do të përdoret pikërisht për një qëllim: pastrimi i dritareve. Por a e dini se ju mund të përdorni atë për të pastruar disa sende të tjera rreth shtëpisë tuaj? Jo vetëm kaq, por mund të ndihmojë me detyra të tjera përveç thjesht pastrimit!

Lëvizja e mobileve: Disa mobilie janë shumë të rënda për të lëvizur pa disa njerëz atje për të ndihmuar . Por nëse keni nevojë të lëvizni diçka në një distancë të shkurtër, përdorni ilaçin e xhamave për t’ju dhënë një dorë shtesë. Spërkaten bujarisht në të gjithë zonën para mobilieve që po lëvizni, dhe objekti do të rrëshqasë lehtë nëpër dysheme.

Pastrimi i enëve të djegura: Ju mund t’i zhytini enët në ujë me sapun për disa orë dhe pastaj fërkoni deri sa të pastrohen. Ose ju mund të shkoni me një opsionin më të lehtë: Spruconi disa pika të ilaçit të xhamave mbi disa mbi zonën e djegur, dhe pastaj spërkatën një shtresë të trashë të sode buke. Lëreni gjatë natës dhe në mëngjes fshijeni me peshqir.

Për të pastruar bizhuteritë: Vendosni bizhuteri në një tas, dhe pastaj derdhni ilaç xhamash të mjaftueshëm për ta mbuluar plotësisht. Lërini për një minutë pastaj hiqini dhe fërkojini me furçë dhëmbësh.

Për këpucë me shkëlqim: Nëse keni një palë këpucë prej lëkure prej vitesh mund ti riktheni ato në “jetë” vetëm me një ilaç enësh. Spërkateni atë në këpucët tuaja dhe pastaj fshijini ato me një leckë të butë dhe të pastër.