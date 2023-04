Jo se nuk ju duan, por këto 2 shenja horoskopi janë mjeshtër për të fshehur ndjenjat e tyre!

Disa shenja të Horoskopit kanë tendencë për të treguar emocionet e tyre e për t’i shfaqur deri në detajet më të vogla, qofshin ato të lidhura me gëzimin, trishtimin apo edhe nervat. Ata flasin lirisht me njerëzit e tyre për atë që i shqetëson dhe i qetëson, ndërsa duket se e kanë të pamundur t’i mbajnë gjërat vetëm për vete dhe zgjedhin që të bisedojnë me dikë nga mjedisi i tyre i afërt, miq ose famije, ose të dalin për shëtitje në mënyrë që të harrojnë mendjen dhe të diskutojnë gjithçka që kanë në mendje.

Nga ana tjetër, disa shenja të tjera e kanë shumë të vështirë të shprehin, epo gjithcka, që nga gjërat që i shqetësojnë deri tek gjërat që i bëjnë të lumtur dhe zgjedhin ta mbajnë brenda. Nga njëra anë kjo mund të mos jetë dicka edhe aq e keqe, por nga ana tjetër, shpesh i vë në situata ku grumbullohen shumë ngjarje dhe emocione dhe shpërthejnë, ose mbi veten e tyre ose mbi të tjerët. Sidomos kur kemi të bëjmë me trishtimin ose zemërimin. Në fakt, të gjithë ne i kemi mbajtur gjërat brenda në një moment apo në një tjetër, por në veçanti 2 shenja të Zodiac-ut janë ato që e bëjnë këtë gjatë gjithë kohës:

Bricjapi

Janë shenja mjaft të mbyllura dhe e kanë shumë të vështirë të shprehin ndjenjat e tyre. Ata preferojnë të mbianalizojnë gjithçka brenda vetes, duke krijuar vazhdimisht mendime negative dhe duke i zhytur në një errësirë ​​të përhershme. Do ta kenë të vështirë të besojnë dhe nuk e kanë aspak të vështirë të mbajnë sekrete të fshehura thellë brenda tyre.

Peshqit

Peshqit në këtë pjesë janë shenja të çuditshme, pasi mund të ndajnë të gjitha mendimet dhe problemet me partnerin në një moment dhe në një moment tjetër i gjen duke mos i thonë asgjë. Kjo natyrshëm rezulton që ata të kenë shpërthime ekstreme të cilat rezultojnë në krijimin e problemeve shtesë në marrëdhëniet e tyre me njerëzit. Në përgjithësi kanë nevojë për shumë durim dhe inkurajim për të folur, përndryshe ka një problem të madh.