Jo, nuk është frigoriferi: Mbajeni shalqinin në këtë vend dhe do të jetë më i lëngshëm dhe i freskët

Pas blerjeve, njerëzit zakonisht vendosin shalqirin në frigorifer, duke menduar se ai do të ruajë shijen dhe freskinë e tij.

Megjithatë, shumica e njerëzve e dinë se shalqini, pasi qëndron për një kohë të gjatë në frigorifer, nuk ka një shije aq intensive dhe nuk është aq freskues sa pritej.

Menjëherë vërehet se ngjyra është më e dobët, dhe se era e saj ka ndryshuar. Prandaj, përfundimi është se frigoriferi nuk është vendi më i mirë për të ruajtur këtë frut me lëng, shkruan albeu.com.

Sipas Real Simple, është shumë më mirë ta mbani shalqinin në temperaturën e dhomës, por larg rrezeve të diellit direkte. Sipas tyre, shalqiri i ruajtur në këtë mënyrë mund të mbetet i freskët dhe i pandryshuar për disa ditë.

Megjithatë, nëse shalqini juaj tashmë është pjekur dhe jeni të vetëdijshëm se nuk qëndron më dhe nuk mund ta hani, do të ishte mirë ta vendosni në frigorifer. Pritini në copa më të vogla ose më të mëdha, hiqni farat dhe vendoseni shalqinin në një tas me kapak, më pas në frigorifer.

Frigoriferi është një zgjidhje e mirë nëse dëshironi të ftohni shalqinin përpara se ta hani.

Mos ngurroni ta vendosni brenda, të prerë ose të plotë dhe do të mjaftojë të qëndroni aty për rreth një orë. Me rastin e prerjes, mund t’i mbuloni copat e mëdha me folie dhe në atë mënyrë të ruani freskinë dhe ta mbroni nga mizat. /albeu.com/