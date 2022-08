Jo gjithmonë keni nevojë të kurseni: 6 gjëra që ia vlen të investoni

Jetojmë në një kohë ku një litër vaj luledielli shihet si një luks dhe është e vështirë të shihet shpenzimi i një sasie të madhe parash si diçka e dëshirueshme, por nëse investoni para në ato gjëra, shërbime dhe përvoja që do të përmirësojnë jetën tuaj – nuk do të pendoheni.

Ne ju sjellim një listë të fushave të jetës ku mund të shpenzoni lirisht para pa ndërgjegje fajtore, pavarësisht buxhetit tuaj, pasi investimi i shumave edhe të vogla do t’ju kthehet shumëfish.

1. Pjesët bazë

Disa blerje janë të përjetshme. Nëse shpenzoni para për pjesë cilësore, do të jetë një investim i mirë në planin afatgjatë. Kështu që investimi në këpucë cilësore, një çantë apo një pallto dimërore është gjithmonë një ide e mirë. Është diçka që nënat dhe gjyshet tona e kanë bërë dekada përpara Instagramit, me synimin për t’i veshur këto pjesë në raste të ndryshme për shumë vite. Një palë xhinse klasike, një këmishë e bardhë, një fustan i zi cilësor, këto janë pjesë që do të zgjasin me vite dhe do të jenë gjithashtu një bazë e fortë e garderobes suaj.

Aplikoni të njëjtën logjikë në dekorimin e shtëpisë tuaj – gjithmonë jepni përparësi pjesëve klasike sesa atyre në modë. Filloni nga shtrati, në fund të fundit ne kalojmë një të tretën e kohës duke fjetur. Një dyshek i mirë, si dhe një jastëk, jo vetëm që do të sigurojë pushimin tuaj, por nuk do të shkaktojë dëme, si versionet e tyre të lira.

Nëse gatuani dhe të gjithë e dimë se gatimi në shtëpi kursen para dhe ruan shëndetin, investimi në pjata apo pajisje cilësore mund të shpërblehet shumëfish në një periudhë shumë të shkurtër kohore. Ka tenxhere dhe tiganë që janë dorëzuar në familje për breza, thikat cilësore vijnë me garanci të përjetshme. Është më mirë të blini diçka që do të zgjasë me vite sesa të blini copa të lira herë pas here.

2. Çfarë do t’ju kursejë kohë

Mos hezitoni të çliroheni nga disa detyra për të cilat mund të merrni. ndihmë. Qoftë pastrimi, peizazhi, riparimet e vogla, lyerja e banesës – investimi në ndihmë profesionale, përveçse do t’ju kursejë kohë, ka shumë të ngjarë të ketë rezultate më të mira sesa nëse do të shkonit të “rrëmujë” veten. Kjo përfshin pajisjet, programet dhe gjithçka që mund t’ju ndihmojë të përfundoni punën tuaj sa më shpejt dhe në mënyrë profesionale.

3. Përvojat

Ka diçka që quhet ‘para me fat’ në botën e financave, ajo i referohet gjithçka që kemi përballuar vetë, e cila nuk është domosdo e prekshme. Kështu, disa studiues kanë zbuluar se njerëzit që shpenzojnë para për përvoja janë më të lumtur dhe shumë më pak të ngjarë të pendohen për shpenzimet.

Pavarësisht nëse shkoni në një udhëtim ekzotik, një pushim të shkurtër në natyrë gjatë fundjavës ose një udhëtim në një banjë aty pranë, përfitimet e një pushimi dhe ndryshimi të tillë janë të shumëfishta. Ai përfshin gjithashtu koncerte, festivale, kinema dhe teatër, ekspozita në një qytet aty pranë… këto janë gjëra që do t’i mbani mend për një jetë.

4. Shëndeti

Lëshoni frenat kur bëhet fjalë për blerjen e ushqimeve të shëndetshme. Mos hezitoni të shpenzoni për një anëtarësim në një klub fitnesi, palestër ose shkollë vallëzimi, nëse keni mundësi dhe një trajner personal. Nëse tashmë luani sport, mos kurseni në pajisjet sportive, më mirë paguani disa mijëra për këpucë vrapimi cilësore, sesa më vonë 15 herë më shumë për një gju të ri.

Këtu përfshihen edhe ekzaminimet parandaluese, nëse nuk keni kohë apo mundësi të prisni me muaj për një takim me një mjek shtetëror, mos u vjen keq të paguani një ekzaminim me një mjek privat. Dhe jini të rregullt. Disa kushte mjekësore kërkojnë pajisje më cilësore, për shembull, nëse keni dioptri e dini se sa katastrofike është të blini syze dielli të lira. Ka shembuj të panumërt.

5. Kujdesi për veten

Ka kujdes për veten. Ky term është shumë më tepër se masazhet dhe manikyrët me diamante, pirja e koktejeve Mohito dhe hashtag SelfcareSunday në Instagram. Edhe pse të gjitha këto gjëra janë krejtësisht të mira dhe shpesh një mënyrë e nevojshme për të përkëdhelur veten. Këto gjëra të vogla na ndihmojnë të largojmë stresin që është akumuluar gjatë javës, por ka mënyra më të thella, më domethënëse, por edhe më të shtrenjta për të ofruar kujdes për veten. Shkuarja në psikoterapi është një nga më të shtrenjtat. Por përfitimet afatgjata që ofron terapia cilësore në jetë janë të paçmueshme.

Kujdesi për veten mund të jetë gjithashtu hobi dhe interesa të ndryshme. Për shembull, nëse ju pëlqen të lexoni, blini libra ose abonohuni në një shërbim librash digjital. Gjithashtu, nuk duhet të jenë gjëra të shtrenjta, bëni prioritete dhe përballoni vetes një gjë në një kohë sipas mundësive.

6. Kafshët shtëpiake

Shumë njerëz duan një kafshë shtëpiake, por besojnë se nuk i kanë kushtet – kohë, hapësirë ​​apo financiare… Megjithatë, nëse merrni kafshën e dëshiruar, do të shpenzoni për ushqimin e tyre dhe veterinerët, kujdesin dhe transportin, por do ka të ngjarë të zvogëlojë shpenzimet për artikuj të tjerë.

Po kështu, nëse keni një kafshë shtëpiake, shpresojmë ta dini se blerja e ushqimit cilësor është diçka që do t’ju kushtojë më shumë për momentin, por për shkak të shëndetit që siguroni për kafshën tuaj, do t’ju kursejë shpenzimet e mëvonshme dhe goditjet tek veterineri.