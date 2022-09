Jeni me fat nëse i keni pranë, 4 shenjat më sarkastike të Horoskopit

Sarkazma vjen në shumë nuanca. Për fat të mirë, astrologjia mund t’i japë përgjigje ironisë dhe humorit sardonik. Ndonjëherë mund të jetë e vështirë të thuash nëse duhet ta marrësh fjalën sarkastike të dikujt si fyerje, por duhet të dish se për 4 shenjat e mëposhtme më sarkastike të zodiakut, gjithçka duket se është në kënaqësi.

Binjakët

Binjakët vlerësojnë çdo mundësi për shaka të mprehta. Ata sundojnë Shtëpinë e tretë të proceseve të mendimit, kështu që ata janë të gatshëm në çdo kohë. Pavarësisht nga rasti, gjithmonë mund të mbështeteni tek këta folës që të ndërhyjnë në kohën e duhur.

Të sunduar nga planeti i komunikimit Mërkuri, Binjakët janë shenja më tradicionalisht sarkastike. Ai ka një zgjuarsi jashtëzakonisht qesharake dhe të thatë që mund të argëtojë shpejt edhe djemtë më seriozë.

Akrepi

Akrepat janë shpesh një mister, por ata do t’i bëjnë të ditur të gjithëve se si ndihen me komentet e tyre rrezatuese. Ata lidhen me të gjitha tabutë e tyre dhe humori i tyre sardonik u jep atyre një mendjemprehtësi që ecën në një vijë të hollë midis cinizmit dhe të zgjuarit.

Një Akrep është shumë sarkastik. Për shkak se sundohet nga Plutoni, ai ka një mënyrë të lindur për t’u lidhur me atë që njerëzit ndiejnë thellë brenda dhe sarkazma ndihet ndryshe për ta kur rezonon personalisht.

Shigjetari

I gëzuar dhe rrezatues pa të meta, Shigjetari është një profesionist në bërjen e komenteve sarkastike. Ai ka një sens të jashtëzakonshëm humori dhe një mënyrë për të satirizuar gjithçka, përfshirë veten. Sepse këta njerëz të zjarrtë, Shigjetarët, sundohen nga Jupiteri, kur bëhet fjalë për sarkazmën, aq më mirë.

Bricjapi

Mos lejoni që sjellja e ftohtë e Bricjapit t’ju mashtrojë. Këta djem që dinë gjithçka mund të luajnë me fjalët në një mënyrë të sofistikuar dhe të kenë në dispozicion një sërë komentesh nënçmuese. Dhe shumica e komenteve të tyre të prera kalojnë pa u vënë re. Ata udhëhiqen nga Saturni, kështu që edhe pse ju nuk mund t’i quani qesharakë, ata kanë një mënyrë unike për të shprehur veten, ndërsa kanë një sens të sofistikuar humori.