Jeni gati për fillime të reja? Zbuloni këtu data e ardhshme të “Hënës së Re”

Hëna e Re përfaqëson fillime të reja dhe është një periudhë ideale për manifestime dhe vendosje qëllimesh.

Hëna e Re e ardhshme mbërrin më 23 nëntor në Shigjetarin e patrembur. Fatmirësisht, Hëna e Re e nëntorit 2022 është një Hënë optimiste – shumë e nevojshme pas një sezoni intensiv eklipsi.

Me Marsin në prapvijë deri më 12 janar 2023, është e rëndësishme të tërhiqeni një moment dhe të reflektoni. Kjo është koha ideale për të filluar të meditoni, të qetësoheni shpirtërisht dhe të hyni më thellë në brendësinë tuaj.

Lajmi i mirë është se do të ndiheni më të motivuar për të arritur qëllimet tuaja. Gjithashtu, do të shihni se gjatë kësaj periudhe do të keni një dëshirë të shtuar për vetëkujdes dhe mendësi pozitive.

Bëni gjëra të reja dhe thuajini “po” çdo mundësie që ju vjen!

Datat e ardhshme të Hënës së Re

Tani që e dini se çfarë lloj energjie sjellin, shikoni datat e Hënave të Reja të ardhshme në 2022 dhe në fillim të 2023:

Hëna e Re në dhjetor 2022 është më 23 dhjetor.

Hëna e Re në janar 2023 është më 21 janar.

Hëna e Re në shkurt 2023 është më 19 shkurt.