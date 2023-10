Javë e “ethshme”, këto tre shenja do të kalojnë një tranzicion të vështirë

Planeti i eksplozivitetit, pasionit dhe luftës, është në aspektin katror me të paparashikueshmen dhe Plutonin, duke krijuar një peizazh astrologjik shumë të veçantë, që kërkon vëmendje. Kjo periudhë do të nxisë pasione, teprime dhe drama, megjithatë fatmirësisht hyrja e Venusit në Virgjëreshë na jep mundësinë t’i shohim gjërat pak më realisht dhe logjikisht.

Kontakti personal është ajo që ka rëndësi, jo përshtypjet. Gradualisht, problemet shëndetësore do të fillojnë të na shqetësojnë çdo ditë e më shumë. Plutoni duket si një vullkan. Gjithçka që lidhet me çështjet e autoritetit, pushtetit, dominimit, financave del në sipërfaqe në mënyrë shumë intensive, duke sjellë reagime dhe konflikte.

Gjatë gjithë javës, Saturni do të bëjë të ndjeshme praninë e tij dhe do të takohet me Marsin në opozitë më 13/10/2023, i cili do të formojë një trekëndësh. Sigurisht që ky kundërshtim është aspekti më i vështirë i javës dhe shfaq probleme si në marrëdhëniet dhe partneritetet ashtu edhe në çështjet financiare.

Shenjat që do të preken më shumë këtë javë:

Dashi

Marrëdhënia Mars-Pluton shkakton trazira si në marrëdhënie ashtu edhe në partneritete. Nëse jeni në procesin e kërkimit të një karriere apo alternativa të ndryshme nga ajo ekzistuese, është koha e duhur për të shtyrë në këtë drejtim. Më 10/12 sundimtari juaj Marsi kalon në Peshoren dhe Akrepin, shtëpinë më dashurore dhe seksuale të horoskopit tuaj, por edhe një shtëpi që lidhet me paratë, investimet. Kjo javë do të sjellë shumë tensione në jetën tuaj, të cilat përfundimisht do t’ju çojnë në një fillim të ri në rrugën tuaj. Tranzicioni me siguri nuk do të jetë i qetë dhe i qetë.

Gaforrja

Duhet të jeni më të kujdesshëm në menaxhimin e emocioneve tuaja negative dhe shprehjen e zemërimit në marrëdhëniet tuaja. Më 10/12, Marsi, planeti i veprimit, pohimit, pasionit dhe tensionit, kalon në Akrepin tuaj miqësor në një sektor të horoskopit tuaj që lidhet me dashurinë, krijimin, vetë-shprehjen, promovimin e punës dhe talentet tuaja. Do të keni mbështetjen e tij nga data 12/10 deri në 24/11, një kohë veçanërisht e fuqishme për të zbatuar planet tuaja. Ndikimi i tij është shumë i fortë edhe në fushën e fëmijëve nëse janë ndër prioritetet tuaja. Java do të mbyllet me eklipsin e parë vjeshtor i cili ju prek veçanërisht. Gjatë kësaj kohe do të fokusoheni tek nevojat e familjes, pasi do të distancoheni nga njerëzit e tjerë të afërt në jetën tuaj.

Peshorja

Me ndryshime në shumë nivele por edhe shumë tension vjen java e re e tetorit e cila do të mbyllet me eklipsin e parë të stinës së vjeshtës në shenjën tuaj. Zgjidhni betejat tuaja me mençuri dhe përpiquni të mos reagoni impulsivisht ndaj askujt ose asgjëje që ju zemëron. Një ndryshim i rëndësishëm planetar për shenjën apo ashendenten tuaj është sigurisht ndryshimi i shenjës së sundimtarit tuaj, Venusit, në të njëjtën ditë. Më 10/09 Venusi kalon tranzitin e Virgjëreshës. Afërdita do të qëndrojë te Virgjëresha nga data 10/09 deri më 11/08, duke i dhënë më shumë theks thelbit dhe jo sipërfaqes. Nëse në të kaluarën ka pasur probleme në marrëdhëniet tuaja personale që preferonit t’i varrosnit sesa t’i zgjidhnit, tani mund t’ju duket e paimagjinueshme të mos i zgjidhni ato.