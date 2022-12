Ja pse s’duhet të pini kafe pas ushqimit

Ju duket se keni nevojë për një kafe pasi të keni mbaruar ushqimin. Por, kjo mund të mos jetë e mirë për ju.

Zakoni për të shijuar një filxhan kafe pas ushqimit mund të ndikojë në shëndetin dhe pamjen tuaj.

Mund të ju thajë lëkurën

Një filxhan kafe e shijshme mund t’ju zgjojë në mëngjes dhe të përfitoni nga ajo. Por, konsumimi i saj direkt pas një vakti nuk do ta lejojë trupin tuaj të marrë të gjitha lëndët ushqyese nga ushqimi dhe mund të zvogëlojë thithjen e hekurit me 80 për qind. Kur trupi juaj nuk merr mjaftueshëm hekur, ai ndikon te ju në mënyra të shumta dhe do të jetë veçanërisht i dukshëm në lëkurën tuaj. Lëkura juaj mund të bëhet më e zbehtë dhe më e thatë se zakonisht, duke i bërë rrudhat më të dukshme.

Mund të ju dëmtojë dhëmbët

Pirja e kafesë menjëherë pas një vakti mund të ngadalësojë aftësinë e trupit tuaj për të absorbuar minerale të tjera thelbësore, duke përfshirë kalciumin. Ne e humbasim natyrshëm kalciumin përmes flokëve dhe lëkurës dhe trupi e largon atë me djersë dhe urinë. Pirja e kafesë bën që trupi juaj të humbasë edhe më shumë kalcium dhe nëse dieta juaj nuk e kompenson atë, trupi juaj përfundimisht do të fillojë të marrë kalcium nga kockat dhe dhëmbët tuaj . Kjo, nga ana tjetër, mund t’i bëjë dhëmbët tuaj të brishtë dhe të shkaktojë irritim të mishrave të dhëmbëve, shkruan Bright Side, përcjell KosovaPress

Mund të rrisë nivelet e kolesterolit të keq

Një copë bukë me një shtresë të trashë gjalpi mund të mos jetë ushqimi më i shëndetshëm, por ka shije të shijshme, veçanërisht kur shijohet me kafe. Por, zakoni për të ngrënë të dyja pothuajse në të njëjtën kohë mund të bëjë që kolesteroli juaj të rritet. Disa studime kanë treguar se vajrat që gjenden në kafe ndikojnë në aftësinë e trupit për të rregulluar kolesterolin, duke e bërë pijen tuaj të dashur një nga përbërësit më të lartë të kolesterolit në dietën tuaj.

Nuk është e mirë për flokët

Edhe nëse dieta juaj është e ekuilibruar mirë dhe e pasur me të gjithë lëndët ushqyese thelbësore, zakoni i pirjes së kafesë direkt pas vaktit mund të sabotojë përpjekjet tuaja për të ngrënë shëndetshëm. Sepse, marrja e një filxhani menjëherë pas një vakti, zvogëlon përthithjen e shumë elementëve të rëndësishme, ndikon në trupin tuaj në shumë mënyra dhe gjithashtu mund të ndikojë në flokët tuaj. Kur trupit tuaj i mungon hekuri, është më e vështirë për gjakun tuaj të transportojë oksigjen që riparon qelizat në trupin tuaj që stimulojnë rritjen e flokëve. Kjo, nga ana tjetër, ndikon në shëndetin e kokës tuaj dhe mund të çojë përfundimisht në humbjen e flokëve.