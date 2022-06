Ja pse duhet të punoni kur të gjithë janë pushim

Milioneri i Grant Cardone beson se çelësi i suksesit qëndron te puna me orar të zgjatur apo në fundjavë. Ai thotë se nëse punoni si të gjithë të tjerët ju do të jeni po njësoj dhe asgjë nuk do t’ju diferencojë.

“Nëse doni sukses masiv, ju duhet të jeni të përgatitur të bëni atë që asnjë tjetër nuk e bën. Në vend që të bëni atë që bëjnë turmat, punoni kur të tjerët nuk janë”, tha Cardone për CNBC.

“Përdorini ditët e pushimit si një mënyrë për të ecur përpara, duke punuar ndërkohë që të gjithë janë në shtëpi apo festojnë. Kështu ju nuk do të bëni vetëm diferencën por do të frymëzoheni për të arritur gjithçka që dëshironi”, u shpreh ai.